ROVIGO «Rimaniamo uniti e pazienti: la Quaresima e la Pasqua ci insegnano che dopo la morte rinasce la vita». Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo si rivolge così ai polesani nel difficile momento causato dalla diffusione mondiale del CoronaVirus. Dalla scrivania del suo studio, tra il telefono che squilla e le riunioni su Skype con i parroci e i responsabili dei vari settori della Curia, il vescovo si prende cura delle diverse attività amministrative, ma il suo principale pensiero è rivolto alle comunità forzate in quarantena, dove le parrocchie sono inaccessibili ed è vietata ogni funzione religiosa, dalla Santa Messa fino al rito funebre.

FEDE NELLA PROVVIDENZA

«Sono un po' preoccupato, non posso negarlo, ma vivo nella Fede e con lo spirito aperto all'aiuto della Provvidenza di Dio», ammette monsignor Pavanello. Le misure preventive disposte dal Governo in queste settimane hanno cambiato, necessariamente, anche le modalità di comunicare e di stare vicino ai propri fedeli. «Non credo sia mai successa, nella storia della Chiesa, una situazione di questo genere - afferma il vescovo - Celebrare le messe in streaming o per radio è una scelta obbligata, so che sono gradite e ho riscontri dai parroci e dalle loro comunità. Sono un'importante risorsa per evitare lo stato di isolamento non solo fisico, ma anche spirituale in cui si trovano tante persone. È chiaro, tuttavia, che non si sostituisce il contatto personale e che la prima forma di corporeità della Chiesa è proprio l'assemblea che si ritrova in occasioni di preghiera e durante le funzioni religiose».

CATECHESI VIA WEB

Sul sito web della Diocesi sono diversi i pensieri quotidiani che il vescovo dedica alla comunità polesana. A partire dai lavoratori, «messi seriamente alla prova da quanto sta succedendo», fino a tutto il personale sanitario, in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, di cui «ammiriamo il coraggio e lo spirito di sacrificio».

PREGHIERA COLLETTIVA

Il Vescovo invita i fedeli ad appuntamenti di preghiera collettiva, come quello previsto questa sera, con la recita del rosario, ognuno nelle proprie case, alle 21, con il contemporaneo suono delle campane, a quell'ora, in tutto il Polesine. Oggi, alle 12, dal Vaticano, anche Papa Francesco propone a tutti di recitare il Padre Nostro e venerdì, alle 18, su VaticanNews e Tv2000, impartirà la benedizione Urbi et Orbi e l'indulgenza plenaria.

MORTI SENZA CONFORTO

«Uno degli aspetti più dolorosi di tutta questa situazione è la dipartita degli ammalati di CoronaVirus che avviene senza la vicinanza dei propri cari e, per i credenti, anche in assenza dei sacramenti - prosegue monsignor Pavanello - I medici stanno supplendo anche a questo, con estrema sensibilità, senza risparmiarsi mai. La testimonianza è proprio quella dell'amico vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, ricoverato in terapia intensiva, che ha visto negli occhi dei medici un futuro migliore, una grande competenza e una straordinaria umanità. La professione medica non è solo una professione, ma è una vera e propria missione. Non saremo mai grati abbastanza per tutto ciò che il personale sanitario sta facendo per noi in questa situazione di emergenza».

L'APPELLO DEL PAPA

Papa Francesco invita a «rispondere alla pandemia con l'universalità della preghiera» e il vescovo Pavanello richiama tutti «a restare uniti e pazienti. La parola pazienza deriva da patire: accettiamo tutti lo sforzo di rimanere in casa, è una scelta responsabile che facciamo per noi e per chi ci circonda - ci tiene a precisare il capo della diocesi di Adria-Rovigo - In Italia, la pandemia ha avuto inizio con la Quaresima, che ci sta accompagnando. Siamo consapevoli che a Pasqua questa emergenza non sarà conclusa, ma la vicenda della morte di Cristo ci insegna che è il momento dal quale rinasce la vita». «La strada è ancora lunga e dura - conclude monsignor Pavanello -, ma può darci la forza per costruire qualcosa di migliore e di apprezzare molto di più cose che, fino ad oggi, forse, davamo troppo per scontate».

Alice Sponton

