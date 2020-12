Una lunga lettera, pubblicata anche sul sito diocesiadriarovigo.it, con le indicazioni per «un Natale molto diverso dal solito, ma forse proprio per questo più vero e autentico», è stata inviata dal vescovo Pierantonio Pavanello, che proprio venerdì scorso è risultato contagiato dal Covid. «Per fortuna - spiega - al momento i sintomi sono molto lievi. Spero di poterne uscire in tempo per le celebrazioni di Natale». Ma appunto, le celebrazioni saranno condizionate dalla pandemia con indicazioni del tutto eccezionali: «Quest'anno le disposizioni in vigore ci costringeranno a modificare le consuetudini delle nostre comunità, soprattutto per quanto riguarda la messa della notte di Natale. Considerando il coprifuoco in vigore dalle 22, sarà necessario celebrarla in un orario che permetta ai fedeli di rincasare per quell'ora. Visto il numero limitato di posti a disposizione nelle chiese sarà opportuno, dove possibile, celebrare nel pomeriggio-prima serata la messa vespertina della vigilia di Natale. Si avvertano le comunità che in caso di positività o di isolamento precauzionale dei sacerdoti, non è garantita la sostituzione: in tal caso si cercherà di offrire almeno una liturgia della Parola». Per la comunione agli ammalati, «nel caso vi sia qualche persona affidabile in famiglia - scrive il vescovo - autorizzo di incaricarla a portare la comunione al familiare anziano o ammalato». Per la confessione, invece, «vista l'impossibilità in molte parrocchie della diocesi di provvedere alla confessione individuale di tutti i fedeli che lo chiedono, ritengo opportuno che anche nella nostra diocesi, dal 16 dicembre al 6 gennaio, si utilizzi la terza forma straordinaria di celebrazione del sacramento della Penitenza, assoluzione collettiva di più penitenti previa confessione generale». Sospese tutte le riunioni in presenza fino al 6 gennaio e niente Chiarastella, né visita ai presepi nelle famiglie, «che si potrà sostituire con una mostra fotografica o con la presentazione di video».

