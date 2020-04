DIOCESI

ROVIGO Un messaggio per le messe. È quello che lancia il vescovo di Adria e Rovigo Pierantonio Pavanello, che si auspica «che in tempi brevi possa riprendere un dialogo leale e costruttivo tra la Conferenza episcopale italiana e il Governo, per definire tempi e modi per una ripresa piena dell'attività di culto della Chiesa cattolica, nella convinzione che la lotta per sconfiggere l'epidemia ha bisogno dell'unità e della concordia di tutte le componenti del nostro Paese». L'unica riapertura concessa dal 4 maggio è quella relativa alla celebrazione dei funerali, con la partecipazione al massimo dei parenti più stretti fino a un massimo di 15 persone.

DEFINIRE UN PROTOCOLLO

In una nota diffusa dalla diocesi si sottolinea come «l'assenza di indicazioni precise da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte circa la ripresa delle celebrazioni religiose con la partecipazione di fedeli ha provocato una forte reazione da parte della Conferenza episcopale italiana, che si è fatta interprete della delusione di tanti fedeli, che ormai da più di due mesi non possono partecipare all'eucaristia e ricevere i sacramenti. La Chiesa di Adria-Rovigo, come tutte le altre diocesi italiane, ha dato la sua leale e generosa collaborazione accogliendo le direttive proposte dall'autorità civile, anche quando per taluni aspetti si presentavano poco attente alle esigenze della vita religiosa e del culto dei cristiani, come pure delle altre comunità religiose. È motivo di profonda amarezza e di grande preoccupazione constatare che non è stato possibile per la Chiesa italiana arrivare a concordare con il Governo un percorso che porti in tempi ragionevoli a una ripresa delle celebrazioni religiose con il popolo, attuando una serie di precauzioni che mettano al riparo dalla diffusione del contagio da Covid-19».

Monsignor Pavanello, si sottolinea ancora, «più volte ha dato voce al desiderio di fedeli e sacerdoti, di poter riprendere quanto prima le celebrazioni con la partecipazione del popolo: anche domenica sera il vescovo nell'omelia della messa ha parlato dei motivi teologici per cui l'Eucarestia e la comunità sono indispensabili per poter vivere la fede nel Cristo risorto. Celebrare per i cristiani è di fondamentale importanza e manifesta il volto della Chiesa. D'altro canto la comune solidarietà con la gente e il bene comune della vita ci chiedono di amare il nostro Paese e di vivere questo tempo di prova e di distanziamento sociale come un prolungato Sabato santo, vigilia di quella risurrezione che già annunciamo in tempo pasquale».

Anche la Pasqua, fra l'altro, il momento più importante dell'anno liturgico, è stata vissuta senza la presenza fisica dei fedeli nelle chiese. E la messa è diventata virtuale, lo stesso vescovo Pavanello la celebra ogni domenica alle 19 in diretta su Radio Kolbe e YouTube.

MESSA PER IL LAVORO

Anche per la tradizionale vigilia del primo maggio, la Giornata dei lavoratori, il consueto momento di riflessione avverrà giovedì alle 21, ma in modalità virtuale, su Youtube. «Siamo consapevoli - sottolinea ancora la diocesi - che non sarà facile arrivare a celebrare in sicurezza e che ciò comporterà un notevole impegno sia in termini organizzativi che economici: per questo è necessario quanto prima poter disporre di un protocollo che permetta di cominciare a prepararci per l'auspicata fase 2 della liturgia in tempo di Covid-19. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, che richiederà verosimilmente tempi lunghi, le nostre celebrazioni saranno comunque limitate sia nelle modalità che nella partecipazione di alcune categorie di fedeli, in particolare anziani e ammalati».

Francesco Campi

