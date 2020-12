IN DIOCESI

ROVIGO Continua con lievi sintomi la convalescenza di monsignor Pierantonio Pavanello, che ha contratto il Coronavirus e ora si trova in isolamento nella sua casa. Sono saltati i suoi appuntamenti, ma si spera in una guarigione che gli permetta di non saltare il Natale. Tutta la diocesi, colpita a macchia di leopardo da casi di Covid che stanno costringendo anche alcuni preti al riposo e all'isolamento, si sta rimboccando le maniche per organizzare al meglio gli appuntamenti delle feste di Natale. Tradizionalmente, si registra un flusso maggiore di fedeli in chiesa in occasione delle celebrazioni natalizie rispetto al tempo ordinario, perciò si stanno attivando delle procedure per accogliere tutti, in sicurezza. Le confessioni individuali sono sempre possibili, ma per limitare gli incontri ravvicinati i parroci potranno usufruire di una speciale deroga concessa dai vescovi del Triveneto che viene solitamente utilizzata in tempi di guerra o di pericolo sanitario. I parroci potranno programmare, tra il 16 dicembre e il 6 gennaio, una celebrazione penitenziale con assoluzione generale.

LE MESSE DI NATALE

Per quanto riguarda le due messe di Natale che di solito il vescovo celebra, nel Duomo di Rovigo e nella Cattedrale di Adria, sono confermate: «Se gli sarà possibile, il vescovo le celebrerà di persona e la diretta della messa del 25 alle 19 nel Duomo di Rovigo sarà trasmessa da Radio Kolbe», fa sapere don Enrico Turcato. Al momento non è previsto alcun servizio in streaming, visto che le chiese sono aperte e praticabili. Per le messe di Natale nelle varie parrocchie, i parroci si stanno organizzando per aumentare la frequenza giornaliera delle celebrazioni festive per evitare di riempire le chiese oltremodo, diluendo nel corso della giornata il flusso dei fedeli e rimanendo ovviamente negli orari compatibili con il coprifuoco. Spiega don Enrico: «Non sarà aumentato il numero di posti, per mantenere il distanziamento all'interno delle chiede. Dove sarà possibile, dal momento che abbiamo alcuni parroci in isolamento, sarà aumentato il numero delle celebrazioni e i fedeli saranno invitati da evitare di concentrarsi».

