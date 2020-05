Oggi, alle 10, il vescovo Pierantonio Pavanello celebrerà la messa al santuario diocesano dell'Addolorata, custodito dalle Serve di Maria riparatrici in via dei Cappuccini. La celebrazione, a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Youtube della diocesi di Adria-Rovigo. Al termine della celebrazione, il vescovo farà l'atto di affidamento della diocesi alla Madre del Signore, dopo quello del 6 marzo al Santuario del Pilastrello a Lendinara. Questa iniziativa evoca un segno della sua partecipazione misericordiosa alla vita della città: 125 anni fa, nell'immagine dell'Addolorata oggi venerata in santuario, si verificò il prodigio del movimento degli occhi, quando il 1, maggio 1895 l'immagine si trovava nella chiesa di san Michele in corso del Popolo. Molti cittadini furono testimoni, tanto che monsignor Giacomo Sichirollo documentò il fatto con uno studio critico. Tra questi testimoni Maria Inglese, poi suor Maria Dolores, che nel 1899, in seguito all'evento, promosse l'0pera di riparazione mariana. Nel 1911, su suggerimento del vescovo di Adria, mons. Pio Tommaso Boggiani, l'opera venne accolta da madre Elisa Andreoli, fondatrice delle Serve di Maria di Adria, che qualche anno dopo assunsero il nome di Serve di Maria riparatrici. Per offrire una dimora alla venerata

immagine, Madre Elisa fece costruire la chiesa di via dei Cappuccini, che fu consacrata il 22 settembre 1932 dal vescovo Anselmo Rizzi.

