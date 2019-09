CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDE IN CITTÀROVIGO Qualcosa, sotto sotto, sembra essersi smosso e il progetto del gasdotto che dovrebbe attraversare Parco Langer potrebbe essere ritoccato. Mentre ieri i tecnici del Servizio forestale regionale hanno avviato un nuovo intervento di pulizia e messa in sicurezza del bosco, la disponibilità di Snam a cercare migliorie che possano mitigare l'impatto della realizzazione della condotta è emersa in un incontro con l'Amministrazione, che a sua volta si è incontrata martedì, nelle persone degli assessori allo Sviluppo...