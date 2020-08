IL CENTROSINISTRA

ROVIGO Completata la cinquina per la lista Il Veneto che Vogliamo a sostegno del candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni. Quattro nomi erano già noti da tempo, su tutti quello del 31enne adriese Enrico Bonato, consigliere a palazzo Tassoni. Gli altri sono Enrica Muraro, di Lendinara, operatore socio-sanitario; Aldo D'Achille, 49 anni, insegnante, dal 2014 sindaco di San Bellino; Sara Quaglia, di Badia, cooperante internazionale, laureata e specializzata nella cooperazione internazionale. L'ultimo nome che mancava era quello di Arianna Pozzato, 44 anni, laureata in Economia aziendale, Economo della Casa di Riposo di Papozze, che nel presentarsi spiega che «la politica è mettersi in prima linea, coinvolgendo anche i giovani nei tanti progetti realizzabili».

A sostegno di Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova dell'attuale giunta guidata da Sergio Giordani, c'è anche il Partito Democratico, che la sua lista l'ha presentata ancora due mesi fa (Diego Crivellari, Graziano Azzalin, Lorenzo Murciano, Marialaura Tessarin e Gessica Ferrari). Murciano, architetto, ha costruito il suo programma attorno alcuni punti chiave fondamentali: no al consumo del suolo e sì ad un'urbanistica di recupero degli immobili; ricerca di uno sviluppo sostenibile per il territorio, che deve fare dell'ambiente il proprio punto di forza abbattendo i consumi e tutelando il paesaggio; sì alle energie rinnovabili ma no alla conversione dei terreni agricoli in prati di pannelli fotovoltaici.

