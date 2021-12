(N. Ast.) Tra le eccellenze coinvolte nel progetto di genesi dell'identità turistica di Rovigo, Ida Studio si è occupato del sistema di identità visiva di Rovigo 920 e Fancy grafica ha puntato a colpire il cuore dei turisti con le foto di Giampaolo Donzelli e Valentina Zanaga, e i progetti video realizzati da Simone Pizzardo e Martino Montagna, pilota di drone Enac. Al museo dei Grandi fiumi Claudia Biasissi ha presentato per l'agenzia di comunicazione il video emozionale che racconta visivamente la città con una mappatura delle bellezze rodigine. Digital network di Verona ha portato in scena la storia della città, con la proiezione a settembre sulle facciate delle torri Donà e Grimani del videomapping Un fiume tra arte e storia, realizzato con la direzione artistica di Claudio Cervelli, la regia di Stefania Carlesso, grafica e animazioni di Studio Cudicio, audio editing di Venice Classic radio e amplificazione di Mav Studio. Mentre Il suono immobile, progetto di video arte realizzato da Camilla Ferrari (regista) e Alberto Gambato (film maker), ha immaginato palazzi e monumenti come unica colonna sonora di una luminosa Rovigo deserta: uno stimolo alla consapevolezza del valore di vivere la propria città.

