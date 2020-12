IL VACCINO

ROVIGO Scattano oggi le prime vaccinazioni contro il Covid-19 in Polesine, così come nel resto del Veneto e in tutta Italia, con la somministrazione a una quarantina di operatori sanitari dell'ospedale di Trecenta impegnati in prima linea contro il virus. Nel nosocomio altopolesano, individuato come Covid hospital per la provincia di Rovigo, tutto è pronto per il V-day, giorno dedicato all'avvio della campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus.

GIORNATA SIMBOLICA

Quella di oggi sarà giornata fortemente simbolica, anche se la partenza della campagna di somministrazione vera e propria è prevista nella prima metà di gennaio. Sono poco più di 40 le dosi destinate in questa prima fase all'Ulss 5 Polesana, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche il terzo dei tre frigoriferi essenziali per mantenere il vaccino alla temperatura di 70 gradi sotto zero, e i primi a essere vaccinati saranno altrettanti professionisti della salute operativi contro il Covid-19 proprio a Trecenta. Persone che ogni giorno, armate di dispositivi di protezione, fronteggiano il virus per aiutare i pazienti ricoverati, affrontando disagi e tutti i comprensibili timori per sé e per le proprie famiglie.

APRIPISTA

Il primo che si sottoporrà alla somministrazione del vaccino è il dottor Franco Rossi, 64 anni, apprezzato e stimato fisiatra dell'ospedale San Luca. Lo specialista prima dello scoppio della pandemia si occupava di neuroriabilitazione e riabilitazione ortopedica. Quando l'ospedale di Trecenta è stato riconvertito a Covid hospital del Polesine, il dottor Rossi è sceso in trincea entrando a far parte di un'equipe importantissima che si occupa della riabilitazione respiratoria e neuromotoria dei pazienti Covid, in particolare di quelli con lunghe degenze o di quelli con situazioni più difficili, che vengono intubati in Terapia intensiva, per aiutarli a recuperare l'autonomia funzionale.

PARTERRE D'ECCEZIONE

Per questo V-day, che segna il primo passo avanti per contrastare la diffusione della pandemia a conclusione di un anno a dir poco difficile, saranno presenti al San Luca il prefetto Maddalena De Luca, il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella e il presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 Franco Vitale. Con loro anche alcuni dirigenti dell'azienda sanitaria direttamente interessati e operativi su questo fronte, ovvero la dottoressa Federica Fenzi, primario del Servizio igiene e Sanità Pubblica, la dottoressa Federica Rampazzo, primario della Farmacia ospedaliera che ha accolto le preziose dosi del vaccino, e della dottoressa Carla Destro, direttore della Funzione ospedaliera.

L'ARRIVO DELLE FIALE

La mattinata prenderà il via attorno alle 10 con l'arrivo all'ingresso dell'ospedale di Trecenta del furgone refrigerato contenente le dosi del vaccino. Un'ora dopo nella sala riunioni della direzione medica del San Luca il direttore generale Compostella presenterà in una conferenza stampa la partecipazione del Polesine all'importante giornata che su scala europea mira a dare il via alla lotta attiva alla diffusione del virus dopo mesi di resistenza. È attorno a mezzogiorno che prenderanno il via le iniezioni del vaccino Cominarty, prodotto da Pfizer e Biontech, negli spazi del laboratorio analisi, collocato al pian terreno dell'ospedale.

DOPPIA DOSE

Per poter essere immunizzati è necessario sottoporsi a due dosi, lasciando passare tre settimane tra la prima e la seconda somministrazione. L'Ulss 5 prevede di poter dare il via alla vera campagna vaccinale nella prima metà di gennaio partendo dagli operatori della sanità e quelli delle case di riposo, estendendola progressivamente alle varie categorie a rischio e a lavoratori di servizi essenziali. Secondo l'azienda è probabile che solo verso maggio 2021 si possa arrivare a una vaccinazione generalizzata, disponibile per chinque.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA