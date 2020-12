IL VACCINO

ROVIGO Sarà il fisiatra Franco Rossi, 64 anni, residente a Badia, dirigente medico dell'ospedale di Trecenta, il primo polesano a essere vaccinato per Covid domenica, nel corso della storica giornata che si terrà simultaneamente in tutta Europa. Sono in tutto 40 le dosi destinate al Polesine delle 875 che arriveranno in Veneto, con l'Esercito a garantirne il trasporto. E sarà l'ospedale di Trecenta, baluardo della resistenza al Covid in Polesine, il teatro del primo antipasto della campagna vaccinale che si aprirà poi, con altri numeri, da gennaio.

«È un evento epocale sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella siamo talmente presi del fronteggiare la situazione che forse non abbiamo realizzato che questa vaccinazione ha una portata enorme, perché mai abbiamo avuto una situazione come quella che stiamo vivendo e mai era stato dato corso a una vaccinazione in tempi così rapidi. Non mi addentro sulle caratteristiche del vaccino, anche se, dalla letteratura internazionale che si sta formando, si rafforzano informazioni su validità e sicurezza. Personalmente sono molto fiducioso sul vaccino e sui suoi risultati dal punto di vista della sicurezza collettiva e della realizzazione dell'immunità di gregge: quando sarò il mio turno anche io lo farò. Domenica inizieremo a Trecenta, con un primo gruppo di operatori sanitari selezionati fra quelli che si occupano dei pazienti Covid e hanno con loro maggiori contatti e che in quel momento non sono in turno. È una giornata che ha un valore emblematico, perché la campagna vaccinale entrerà nel suo pieno nella prima quindicina di gennaio. La prima persona a essere vaccinata è stata scelta, all'interno del gruppo, secondo un criterio anagrafico, il suo nome avrà anche un valore dal punto di vista di storia del Polesine».

Il dottor Rossi ormai da mesi lavora in trincea nella battaglia quotidiana al Covid, una malattia che, come tutti i medici, un anno fa nemmeno conosceva. E si occupava di tutt'altro, di neuroriabilitazione e riabilitazione ortopedica. Poi, quando l'ospedale di Trecenta è stato riconvertito a Covid Hospital, si è a sua volta riconvertito, entrando a far parte di un'equipe che svolge una funzione della quale più volte il dg Compostella ha sottolineato il valore: la riabilitazione respiratoria e neuromotoria dei pazienti Covid, in particolare di quelli con lunghe degenze o di quelli con quadri più difficili, che vengono intubati in Terapia intensiva, aiutandoli a recuperare l'autonomia funzionale. Per quanto riguarda la campagna vaccinale vera e propria, tutto è in fase di definizione: «Sarà uno sforzo impegnativo in termini organizzativi e di personale spiega Compostella - perché si aggiunge alle altre attività, ma è talmente prioritaria ed epocale che chiaramente avrà la priorità. Le vaccinazioni nelle case di riposo verranno fatte in loco mentre per le altre attiveremo nei tre ospedali delle speciali unità vaccinali, formate ognuna da un infermiere o un assistente sanitario e un altro operatore per l'accettazione, con un medico che sovrintenda alle varie unità. Credo che solo verso maggio-giugno, potrà essere la volta della vaccinazione generalizzata. L'augurio è che questa campagna inizi a farci voltare pagina e che il 2021 ci possa portare una situazione migliore, anche se ci vorrà parecchio. Il vaccino non poteva arrivare nel momento migliore, rinsaldando il momento scientifico con l'emozione della speranza del Natale». A proposito di Natale, il Covid Point Drive-In della Cittadella Sociosanitaria di Rovigo sarà chiuso il 25, il 26 ed il primo gennaio, il Covid Point di Trecenta il 25, il 27 e a capodanno.

