IMPIEGHIROVIGO Il salto nel buio dopo lo la temuta fine del blocco dei licenziamenti, il 30 giugno, non sembra, almeno per ora, aver avuto ripercussioni pesanti per il mondo del lavoro polesano. La provincia grazie a una fortunata stagione turistica balneare, anche nel secondo quadrimestre fa registrare un quadro meno pesante rispetto alle altre venete, di fatto riallineandosi e in qualche caso migliorandosi rispetto all'era a.C., avanti...