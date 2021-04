Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TURISMOROSOLINA Sono tornate le rondini, ma non ancora i turisti a Rosolina Mare. Nel primo weekend fuori dalla zona rossa, complice il meteo e le restrizioni all'apertura delle attività, il litorale continua a essere pochissimo frequentato. Il paradosso è che a febbraio la località brulicava di vita, con tantissime attività aperte e auto incolonnate in uscita quasi come d'estate, mentre per il secondo anno consecutivo la primavera non...