UFFICI

ROVIGO Ieri nel Tribunale tutte le udienze penali in calendario sono state rinviate a dopo il 31 marzo. E così sarà per tutta la settimana. È l'effetto delle nuove disposizioni entrate in vigore con gli ultimi provvedimenti normativi per ridurre la diffusione del Covid-19. Già il 26 febbraio con le linee guida diramate dal presidente del Tribunale Angelo Risi, era stata prevista la riduzione degli orari delle cancellerie e l'indicazione ai giudici di organizzare «le proprie udienze in modo da prevenire il verificarsi di assembramenti, ben potendo sospendere l'udienza ed emettere al momento i provvedimenti ritenuti idonei». Ora un ulteriore giro di vite: si rinvia tutto tranne le udienze di convalida, i procedimenti con detenuti e quelli con particolari motivi di urgenza.

IL MINISTERO

Il 29 febbraio è stato lo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a sottolineare in una nota che «sono previste la rimessione in termini dall'inizio dell'emergenza nonché, dall'entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 marzo, la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nelle regioni in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio nonché per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori siano residenti (o esercitino) in uno dei comuni interessati. È prevista inoltre la sospensione delle udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio». Questo, quindi, se vale per l'intero Veneto, a maggior ragione per il Tribunale che è competente proprio per i territori del primo focolaio, come Vo' e Monselice, quindi Schiavonia.

SERVIZI E SPORT

Le nuove misure non riguardano solo il Tribunale. Le lezioni, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono rimaste sospese, con i banchi che resteranno vuoti fino all'otto marzo. Nei locali pubblici è prevista l'obbligo di mantenersi a distanza di sicurezza, con lo stop delle consumazioni al bancone. Niente più bicchiere della staffa, quindi. In ordine sparso lo sport. Nel basket, il comitato veneto ha deciso la sospensione di ogni attività regionale fino a domenica 8. A calcio si giocherà, ma a porte chiuse, come deciso dal Comitato regionale. Per quanto riguarda le palestre e le piscine, i sindaci sono rimasti sulle rispettive posizioni iniziali. Via libera ai mercati settimanali, anche se a mancare sembrano essere i clienti. Alla Posta è scattato il prefiltraggio. In corso del Popolo le persone vengono invitate a fermarsi nell'atrio ed entrare nella stanza con gli sportelli una alla volta. «Si comunica alla gentile clientela - si leggeva nell'avviso sulla porta - che a seguito della recente ordinanza della Regione, sarà necessario limitare l'affollamento della sala come azione utile alla prevenzione dal contagio.

Disposizioni analoghe per le banche, con più di una persona che non ha mancato di sottolineare che in ogni caso gli assembramenti e le code si producono ugualmente, semplicemente traslate all'ingresso, come alla Posta nell'androne.

F.Cam.

