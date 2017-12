Il treno della salute fa il pieno di studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Il treno dedicato alla salute ha fatto il pieno di visitatori. È stato infatti un grande successo larrivo alla stazione di Rovigo del treno tutto dedicato alla salute promosso da Medici con l'Africa, in collaborazione con la Regione. Il treno, in sosta al binario 6, oggi sarà visitabile fino alle 18. Ieri, bambini e adulti sono saliti sull'originale convoglio per partecipare ai diversi laboratori presenti. Tra le postazioni tematiche proposte nel vagone 5, quelle che forniscono informazioni al pubblico sulla corretta...