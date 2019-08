CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TRENO DEL MAREROVIGO Non bastano modifiche dell'ultimo minuto sulle corse sostituite da autobus. Adesso, sulla linea ferroviarie Rovigo-Chioggia, bisogna arrangiarsi anche per consultare gli orari dei treni nelle stazioni intermedie. Così c'è chi si incarica di fare delle fotocopie e lasciarle nelle stazioni intermedie, perché anche chi vuol prendere il treno a Rosolina, ad esempio, sappia a che ora passa. Quella che sembra una barzelletta è, invece, concreta realtà. E non fa nemmeno ridere, perché sono molte le persone che pagano un...