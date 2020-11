IL TREND NELLE AZIENDE

ROVIGO La rinascita dopo l'emergenza Coronavirus: arrivano importanti segnali di speranza dalle aziende della provincia. Come il sensibile calo del ricorso alla cassa integrazione, l'ultimo trimestre in crescita e ingenti investimenti economici già pianificati per il 2021. È la fotografia scattata da Gian Michele Gambato, vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo.

L'ANALISI

«Da luglio a fine settembre il numero delle ore di cassa integrazione, per le aziende associate a Confindustria, è sceso drasticamente a 1 milione e 900 mila ore, mentre nel periodo gennaio-giugno la somma complessiva delle varie formule di cassa raggiungeva i sei milioni di ore. A ottobre e novembre, anche se non abbiamo dati ufficiali, il numero delle ore è sceso ancora: inoltre c'è un rimbalzo importante e l'ultimo trimestre è in crescita, stiamo assistendo a una ripresa».

SOSTEGNO AI LAVORATORI

Gli aiuti dallo Stato sono arrivati alla quasi totalità dei lavoratori: «Su 9.500 richieste di cassa integrazione, numeri aggiornati al 12 novembre, sono rimaste solo 170 pratiche da evadere nelle associate della nostra provincia». Il focus sulle categorie che hanno fatto ricorso alla cassa: «Al 30 settembre, il settore che aveva richiesto il maggior sostegno era il comparto metalmeccanico, seguito da chimico-gomma, plastica, edilizia, commercio e turismo, sanità. Se invece guardiamo alla situazione attuale, la ristorazione è il comparto più in crisi».

INDAGINE STATISTICA

Confindustria Venezia-Rovigo ha effettuato un'indagine statistica e ha esaminato un campione di 60 aziende del Polesine: «Abbiamo raccolto le schede tecniche sui programmi d'investimento già pianificati - documenta Gambato - e per il triennio 2021-2023 ci sono dati attendibili che parlano di investimenti per 300 milioni di euro in Polesine: il 70% riguarderà nuovi macchinari e la tecnologia dell'industria 4.0, il restante 30% sarà invece concentrato su interventi strutturali come magazzini, logistica e ampliamenti delle sedi. Nel settore industriale si avverte un outlook di fiducia». Sono circa 450, in provincia di Rovigo, le aziende associate a Confindustria. La crisi dovuta al Coronavirus al momento non ha fatto registrare vittime sul fronte economico: pur stringendo i denti e lamentando un calo del fatturato, le imprese guardano al futuro e sperano che il 2021 diventi l'anno della rinascita.

CAUTO OTTIMISMO

Dalle parole di Gambato arriva una ventata di ottimismo: «Il quadro complessivo è piuttosto confortante: diverse aziende stanno programmando assunzioni a tempo determinato, sia nel metalmeccanico sia nel settore della chimica. Sono stati avviati programmi e strategie di sviluppo, siamo fiduciosi». Il rilancio del territorio passerà necessariamente attraverso la Zls (Zona logistica semplificata). Si sta avvicinando un'altra data importante, come evidenzia il vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo: «La settimana prossima verrà sottoscritta una convenzione con il soggetto incaricato per quanto riguarda le attività di predisposizione del Piano e poi inizierà la ricognizione fisica sul territorio: ci saranno i primi incontri e saranno avviati i primi tavoli con i vari attori interessati, tra cui i sindaci, i rappresentanti del mondo del lavoro e gli esponenti del sindacato. È una notizia che dà speranza in vista del futuro, il procedimento per avviare la Zls non si è mai fermato, nemmeno durante l'emergenza sanitaria».

I RISTORI

Le esigenze di Confindustria nazionale saranno esposte lunedì in audizione alla Camera e Gambato anticipa uno dei contenuti più interessanti: «I ristori decisi dall'ultimo Dpcm sono solo condizioni minime di mantenimento sul mercato per gli operatori, ma occorre qualcosa di più ampio, una visione progettuale sul mercato del lavoro. Servono investimenti, ad esempio, sulla formazione di nuove figure professionali».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

