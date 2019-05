Il trasloco della Giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GENTEROVIGO C'è anche chi dice sì a trasferire il Tribunale di Rovigo al Censer, ma in generale l'idea riceve un coro di no, a sentire chi vive il centro, la proposta all'ordine del giorno della riunione di ieri dei soci del Censer sostenuta dal presidente del Tribunale.IL CENTRO VUOTOFrancesco Esofago un po' d'esperienza ce l'ha per ricordare com'è cambiata la città dopo che il vuoto s'è impadronito di spazi come la caserma Silvestri e l'ex sede dei vigili del fuoco, i cinema, l'ex questura e il liceo classico Celio, e prima Palazzo...