MOBILITÀ

ROVIGO Traffico intenso, ma scorrevole: un buon inizio di anno scolastico per la circolazione rodigina.

RODIGINI PROMOSSI

«La riapertura delle scuole ha inevitabilmente avuto un impatto sul traffico veicolare. La presenza sul territorio della Polizia Locale era stata opportunamente rafforzata, ma dobbiamo ringraziare anche i cittadini che hanno dimostrato il consueto senso civico. Nei prossimi giorni cercheremo di affinare il dispositivo di controllo per evitare, nel limite del possibile, situazioni di difficoltà», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Patrizio Bernardinello.

Unico problema che hanno segnalato dalla Polizia locale sono stati i rallentamenti in corso del Popolo, all'altezza dell'incrocio con largo Libertà e di conseguenza su via Miani, a causa dello scarico della merce di un autoarticolato per il supermercato Orva proprio in concomitanza con l'intenso flusso di auto per il trasporto degli studenti nelle scuole del centro.

VIGILI DALLE 7 IN CAMPO

Già intorno alle 7 i vigili urbani hanno dovuto gestire i primi studenti in arrivo dal resto della provincia alla stazione delle corriere, fermando il passaggio delle auto per consentire l'attraversamento dei mezzi in arrivo al piazzale in Commenda.

Con lo scorrere dei minuti prima della campanella di inizio delle lezioni, la prima a echeggiare a Rovigo dopo il lungo lockdown dello scorso anno scolastico, lungo via Benvenuto Tisi da Garofolo, via della Costituzione e soprattutto via De Gasperi, la circolazione si è intensificata fino anche alle 9.30.

Anche dopo l'inizio delle prime lezioni, in alcuni istituti scolastici c'è stato un ingresso scaglionato degli alunni, per gestire in maniera più fluida gli accessi e il traffico.

SICUREZZA

Come detto dall'assessore, è stato fondamentale il lavoro degli agenti del comandante Alfonso Cavaliere, visto che per tutta la mattinata hanno dovuto gestire l'aumento del traffico per il ritorno al lavoro anche di gran parte del personale scolastico. Sono intervenuti, oltre che nei pressi degli istituti, come le scuole Donatoni in via Mameli e Pascoli in via Tintoretto, per gestire l'attraversamento pure in snodi cruciali come viale Porta Adige e l'incrocio di via Alighieri con viale Regina Margherita.

Per quanto concerne la viabilità lenta, quella composta da bici, pedoni e monopattini, le nuove ciclabili hanno svolto un egregio lavoro. Sono state ampiamente utilizzate, nonostante qualche auto decidesse di accostare al marciapiedi e bloccarne il passaggio.

L'amministrazione Gaffeo negli scorsi giorni ha provveduto a realizzare una serie di percorsi riservati alle due ruote, nell'ottica di rendere il traffico da e per le scuole della città il più possibile green. Viale della Costituzione e le vie De Gasperi e della Resistenza, per citarne alcune, sono state completamente rifatte e nel caso delle prime citate, ora hanno la pista ciclabile.

Alberto Lucchin

