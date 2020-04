Sul fronte dell'emergenza sanitaria in atto Ceneselli ha vissuto una Settimana santa caratterizzata da un alternarsi di dolore e di gioia. Dolore, innanzitutto per la scomparsa di Rina Marangoni, 81 anni, sinora l'unica vittima del Coronavirus. Indimenticata protagonista della vita politica degli anni Ottanta, quand'era un'esponente di punta del Partito socialdemocratico, Marangoni è stata amministratrice pubblica con l'incarico anche di vicesindaco. I cenesellesi la ricordano poi nel suo lavoro di direttrice dell'ufficio postale e, una volta pensionata, nella gestione della storica cartolibreria del padre divenuta poi edicola. Una perdita accolta con «grande rammarico» dal sindaco Angela Gazzi e dalla cittadinanza. Lo stesso primo cittadino ha poi annunciato una buona notizia per il paese. «Comunico - si legge nella nota pubblicata sul sito del Comune - che l'ultimo soggetto contagiato residente a Ceneselli è risultato negativo ai tamponi di controllo ed è stato pertanto dichiarato guarito». Alle felicitazioni rivolte al residente interessato il sindaco aggiunge ciò che in paese si attendeva da tempo: «Non risultano quindi esservi, ad oggi, altri casi positivi nel nostro Comune». Due guariti, un deceduto, nessun contagiato: questo il bilancio attuale dell'epidemia in terra cenesellese.

Gabriele Antonioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA