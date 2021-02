Il Teatro Sociale ha riaperto le porte per le visite guidate ed è stato subito un successo. I primi a inaugurare questa nuova apertura sono stati ieri mattina due coniugi di Padova. Le visite sono proseguite nel pomeriggio con una famiglia di 4 persone, nel frattempo sono già pronte tre prenotazioni. Fermento anche da parte delle scuole: l'Ipsia Marchesini ha prenotato sia per il 10 che per il 17 marzo, a testimonianza che stanno riprendendo le uscite in sicurezza. Un gruppo invece dell'Acli provinciale ha prenotato per il 26 marzo.

Il desiderio di riappropriarsi della propria cultura, dei propri spazi, della propria socialità, è sicuramente tanta. La riapertura di quello che è uno dei più importanti scrigni culturali cittadini, seppur secondo le modalità previste dall'emergenza sanitaria, è stato motivo di emozione per tutti, sia per chi vi opera, che per chi ha varcato la soglia per conoscere la storia del prestigioso teatro e vedere il luogo dove famosissimi artisti hanno calcato la scena. È possibile effettuare le visite guidate dal lunedì al venerdì prenotandosi con almeno una settimana di anticipo al numero 0425 206713 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30) o inviando mail a teatrosociale@comune.rovigo.it. Le visite sono possibili in assenza di spettacoli o di prove. Il prezzo di ingresso è di 3 euro a persona, gratuito per scolaresche e docenti accompagnatori.

