ADRIA

Nonostante l'emergenza Covid in atto, palazzo Tassoni, ha deciso di programmare comunque la stagione teatrale 2020/21.

Cinque gli spettacoli in scaletta ma il cartellone potrebbe essere ampliato con l'aggiunta dei due recuperi teatrali della trascorsa stagione: 58 Sfumature di Pino, con Pino Insegno e Federico Perrotta, e Real Wall della compagnia Come in uno specchio con Renato Cecchetto. Anche se permane una situazione di incertezza, legata all'evoluzione della pandemia, secondo l'amministrazione comunale «è opportuno, se non necessario, programmare la prossima stagione teatrale, non solo nell'ottica del superamento dell'attuale condizione in vista di una ripresa delle attività culturali e artistiche, ma soprattutto per trasmettere il messaggio che il teatro e l'arte in ogni sua espressione rappresentano un efficace strumento attraverso il quale la società può attingere risorse per progredire e migliorarsi nei momenti di difficoltà».

Viene citato come esempio il Decamerone di Boccaccio.

GESTIONE DIRETTA

Anche quest'anno, come già accaduto l'anno scorso, la stagione verrà realizzata in amministrazione diretta dal Comune. L'organizzazione sarà integralmente comunale, con tutti gli adempimenti connessi tra i quali la relativa intestazione Siae dei permessi e l'incameramento nelle casse comunali dei proventi di biglietteria. L'esperienza della scorsa stagione in gestione diretta da parte dell'ente è stata infatti ritenuta dagli amministratori proficua e positiva.

Da qui la decisione di organizzare e gestire la nuova stagione teatrale con analoghe modalità. Gli uffici, su indicazioni del sindaco Omar Barbierato, dell'assessore Andrea Micheletti e della consigliera comunale con delega alla cultura Oriana Trombin hanno scelto per quest'anno gli spettacoli Pojana ed i suoi fratelli con Andrea Pennacchi, La bambina con il megafono con Anna Foglietta, il Galà follie dell'operetta, con la compagna Fantasia in Re, il Concerto versatile con Antonella Ruggiero e Trio e il Berretto a sonagli di Luigi Pirandello portato in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale di Verona.

L'INVESTIMENTO

Il costo artistico dei 5 spettacoli per le casse comunali sarà di 33.360 euro. Per le date degli spettacoli si dovrà attendere dal momento che verranno successivamente individuate, in base all'andamento epidemiologico da Covid 19. Palazzo Tassoni comunque sembra deciso ad inserire nel cartellone anche altri spettacoli, come ad esempio quelli da recuperare o quelli del conservatorio Buzzolla. L'obiettivo è quello di rendere omogenea la programmazione e l'informazione di calendario all'utenza. Nel caso che le porte del teatro non si potessero aprire, la giunta Barbierato ha già pronta la soluzione. Se dovessero protrarsi le chiusure delle rappresentazioni in presenza, durante il periodo deputato allo svolgimento degli spettacoli, l'amministrazione comunale si riserverà di valutare la realizzazione degli stessi con diffusione su piattaforme online in diretta streaming.

Guido Fraccon

