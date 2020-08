POLITICA

ROVIGO Visita a sorpresa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella alla Festa de L'Unità di Stienta. «Sono qui per un saluto e un ringraziamento a tutti i volontari della Festa Provinciale de L'Unità che pur in condizioni difficili hanno voluto realizzare questo importante momento di vita sociale ed occasione di ragionare di politica», ha detto l'esponente di Governo.

DELEGA ALL'EDITORIA

Il responsabile dell'editoria e dell'attuazione del programma dell'esecutivo guidato dal premier Conte lunedì sera era diretto a Venezia per impegni politici, ma ha deciso di sostare per un paio di ore all'evento gastronomico-politico organizzato nel comune altopolesano per incontrare gli organizzatori della Festa e infondere fiducia ai partecipanti in vista della competizione elettorale del 20 e 21 settembre.

IL SALUTO

«Porto la vicinanza del governo a tutti voi e alla vostra festa - ha affermato Martella, esponente del Pd, veneziano originario di Portogruaro - È un periodo complicato per il Paese, ne usciremo diversi. I cittadini hanno dato il meglio di loro nei comportamenti adottati contro un nemico invisibile, l'interruzione del lavoro, delle attività produttive, ci ha profondamente segnati e vedervi riuniti in un luogo di aggregazione così importante come il momento di approfondimento politico offerto dagli incontri della Festa dell'Unità come esponente del Partito democratico mi regala una grande soddisfazione. Rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori per non essersi arresi di fronte alle mille difficoltà che avranno incontrato e soprattutto grazie per l'impegno che metterete nelle prossime settimane in vista delle elezioni regionali».

LE REGIONALI

Ci avviciniamo ad un importante appuntamento elettorale e io credo che si possa davvero fare molto per la nostra Regione. Il Pd lavora per il cambiamento e lo ribadirà alla presentazione del candidato presidente Arturo Lorenzoni e dei candidati del Pd al consiglio regionale (prevista questa sera alle 21, ndR). Il confronto con gli elettori è vitale per il nostro partito».

I CANDIDATI

Martella, dopo un giro di saluti tra i volontari impegnati nelle cucine, ha deciso di fermarsi per cenare nello stand gastronomico della Festa e si è seduto a tavola con il segretario provinciale Giuseppe Traniello Gradassi e gli ospiti del dibattito politico della serata, Lotta alle mafie nel segno della democrazia, Alessandro Naccarato, Stefano Esposito, Enrico Moro e Diego Crivellari.

