Il sottopasso di via Forlanini perde acqua

VIABILITÀ

ROVIGO Riemerge, ancora una volta, il problema delle infiltrazioni di acqua nel sottopasso ferroviario comunemente detto di via Forlanini, anche se il tratto in questione prende già il nome di via Salvo d'Acquisto. In questi giorni, infatti, delle lacrime di acqua rossastra sono tornate a solcare una delle pareti verticali. Due fontanelle che ripropongono un problema annoso.

INTERVENTI

Per tentare di dare una soluzione definitiva, nel 2017 era stato eseguito un approfondito intervento, eseguito dalla ditta Uretek di Bosco Chiesanuova, specializzata nel consolidamento di terreni e murature, per il quale erano stati stanziati 50mila euro. I lavori, eseguiti fra aprile e maggio, avevano riguardato l'impermeabilizzazione delle pareti laterali del sottopasso e del fondo stradale con la ripulitura di due giunti preesistenti e la realizzazione di due nuove condotte di raccolta dell'acqua.

PROBLEMA CHE TORNA

Nonostante questo, l'acqua è tornata a sgorgare già nel novembre successivo. Ugualmente è accaduto lo scorso inverno. E ora ecco i nuovi campanelli di allarme per una situazione che oltre a porre dubbi dal punto di vista idraulico e a evidenziare la necessità di continui interventi manutentivi, rischia di portare con sé anche conseguenze per la sicurezza stradale, soprattutto nel caso di gelate. Come più volte sottolineato dai residenti nella zona.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA