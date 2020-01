Il sostegno arriva a varie realtà operanti nel sociale

L'IMPEGNO

ROVIGO Le donazioni fatte da Bandiera gialla con l'avanzo di cassa 2019, arrivano a tante realtà locali. Tra loro c'è l'associazione Uguali diversamente, nata con l'intento di promuovere una gamma di attività sportive, ricreative e di intrattenimento per ragazzi e ragazze che convivono con un handicap fisico o mentale. Diverse sono le Caritas e i gruppi di volontariato vincenziano in rete con Bandiera gialla, come quello di Fiesso, che segue 24 famiglie del paese e Pincara, la Caritas di Villadose che attualmente ha 25 assistiti, e a Rovigo la Caritas di San Bortolo che sostiene le famiglie numerose della comunità e il Gruppo San Vincenzo del Duomo. Sono in rete anche realtà locali come la Comunità missionaria di Villaregia a Porto Viro e la Casa di Abraham, che dà un posto dove abitare a persone che non hanno casa: a oggi le età degli ospiti variano dai 20 agli 86 anni. E poi il Centro di aiuto alla vita di Rovigo, che nel 2019 ha prevenuto un aborto e che grazie alla nuova donazione di Bandiera gialla, potrà acquistare sei passeggini.

Tra le associazioni sportive c'è anche la Pettirosso, che raggiunge le esigenze di circa 150 famiglie offrendo servizi formativi, educativi, sportivi e culturali a bambini e adulti con disabilità. E ancora, con le donazioni deliberate sabato dall'assemblea dei soci, Bandiera gialla contribuisce a sostenere lo screening psicolinguistico in età prescolare che la logopedista Patrizia Zago continua a realizzare nelle scuole dell'Infanzia di Rovigo e Adria. È un progetto che ha permesso di prevenire i disturbi specifici di linguaggio e le difficoltà di apprendimento scolastico nel 15,6% degli 821 bambini del territorio polesano ai quali si è rivolto nella sua attività più recente, rispetto a medie nazionali comprese tra il 3 e il 6%.

