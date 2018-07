Il Sociale punta già al 2021

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAPITALE DELLA CULTURAROVIGO La giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi il finanziamento di alcune iniziative culturali per la primavera prossima. Manifestazioni, spettacoli ed eventi speciali che le associazioni culturali potranno organizzare nel Teatro Sociale per presentare nel migliore modo possibile la candidatura di Rovigo Capitale della Cultura 2021.IL PROGETTO«Con questo documento approviamo un avviso pubblico per poter aggiungere alla nostra prossima stagione teatrale tre spettacoli, due di prosa e uno di danza - spiega...