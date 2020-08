LE REAZIONI

ADRIA «È inquietante quello che è accaduto nell'ex stabilimento Coimpo di località America di Ca'Emo». Non usa giri di parole il sindaco Omar Barbierato per definire l'incendio che lunedì, verso l'una di notte, si è sviluppato nella palazzina che un tempo ospitava gli uffici amministrativi dell'ex azienda di trattamento fanghi. Barbierato non lo dice espressamente, ma dalle sue parole si evince che è forte in lui il sospetto che l'incendio possa essere di natura dolosa. «È inquietante, ripeto - sottolinea il primo cittadino - dal momento che l'energia elettrica è staccata».

L'IPOTESI

Qualcuno ha avanzato in queste ore l'ipotesi che all'interno dell'azienda abbiamo trovato rifugio degli sbandati. Le risulta? «Mi auguro che presto si possa far luce su questa vicenda. Spero che sia così e non ci sia dell'altro sotto. Resta il fatto che la corrente era staccata. Aspettiamo la conclusione delle indagini per capirci di più. Sta seguendo gli sviluppi della situazione il nostro dirigente del Terzo settore, Andrea Portieri, che ha assunto il ruolo di custode giudiziario al posto del suo predecessore, Carlo Gennaro».

MESSA IN SICUREZZA

Nel frattempo palazzo Tassoni confida in un finanziamento regionale per mettere in sicurezza l'ex sito di località America. Grazie a questo finanziamento, nell'ordine di 440mila euro, al quale dovranno essere aggiunti circa 110mila euro di fondi di bilancio comunale, l'amministrazione Barbierato, oltre alla messa in sicurezza dell'ex azienda di trattamento fanghi, ipotizza di iniziare a campionare il materiale presente nelle vasche e nei silos per una prima analisi degli eventuali costi di bonifica. Ci sono da risolvere alcune criticità che si presentano soprattutto quando piove. Esiste il rischio che il percolato possa finire nelle acque del fossato circostante. Il costo della caratterizzazione dei fanghi nei silos e nelle vasche per il Comune di Adria si aggira sui 120-130mila euro, non essendo facile prelevarli soprattutto dalla parte centrale delle vasche. Grazie all'analisi dei campioni si potranno stimare i costi della bonifica che nelle peggiore delle ipotesi, si potrebbe aggirare sui 18 milioni, ha fatto sapere più volte l'assessore all'ambiente Matteo Stoppa, «e solo in questo modo si potrà sapere cosa contengono le vasche». «Mai più fanghi e rifiuti a Ca'Emo» è il ritornello di palazzo Tassoni, anche se sarebbero più d'una le realtà interessate ad acquistare il sito una volta che andrà all'asta. Proprio a Ca' Emo si terrà prossimamente un incontro per parlare di Coimpo e di terreni, e per fare il punto della situazione con la popolazione. L'azienda è sorta sul finire degli anni 90 nel luogo in cui sorgeva una vecchia stalla. Nelle vasche dell'impianto venivano trattati fanghi pompabili e palabili. Al centro della cronaca sin dalla sua nascita per le emissioni di odori sgradevoli, che ammorbavano l'aria del paese e delle zone limitrofe, l'azienda occupava una decina di maestranze.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA