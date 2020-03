URBANISTICA

ROVIGO «Come sindaco mi vergogno di rappresentare coloro che hanno compiuto un simile atto intimidatorio nei confronti del dirigente dell'Urbanistica. È un sconfitta per tutta la comunità di Rovigo che giustamente pretende d'essere una città civile». Il primo cittadino Edoardo Gaffeo commenta così l'episodio che si è consumato, qualche settimana fa, all'interno degli uffici comunali di via Badaloni. Qualcuno, infatti, approfittando dell'apertura pomeridiana al pubblico dell'Urbanistica, ha posizionato nell'ufficio del dirigente un sacchetto pieno di escrementi, quasi una ritorsione per i presunti ritardi burocratici del quale, secondo alcuni professionisti del settore, sarebbero riconducibili all'ufficio in questione. «Non c'è alcuna differenza ha detto ieri Gaffeo Trovarsi un sacchetto con delle feci e una testa di cavallo sgozzata sulla scrivania: si tratta di un atto intimidatorio, un gesto inaccettabile e inqualificabile. Una sconfitta per la città».

ATTO INTIMIDATORIO

«Massima solidarietà nei confronti del dirigente che ha subito questo atto vergognoso - ha aggiunto il sindaco - Scalabrin è un professionista che sta lavorando con impegno in un settore che presenta una serie di difficoltà, come la carenza di personale e la presenza di una serie di arretrati da smaltire». Gaffeo, spiega, infine, che il numero delle concessioni edilizie non è diverso dal passato, dunque su questo fronte non c'è alcun rallentamento. Il 90 per cento delle pratiche riguardano infatti i cosiddetti Scia ossia segnalazioni di inizio attività dove la legge indica una serie di documentazione precisa che deve essere presentata dal richiedente per ottenere il via libera. Documenti sul quale esistono disposizioni precise di legge e che non dipendono di certo dalla discrezionalità degli uffici.

