COMMERCIO

ROVIGO Negozi aperti fino alle 23 anche per tutto il mese di agosto. Potrebbe essere questa la soluzione, secondo il sindaco Edoardo Gaffeo, per rilanciare il commercio cittadino messo in ginocchio dalla crisi causata dal Covid-19. Il successo infatti di presenze in occasione dei giovedì di luglio dedicati allo shopping in notturna potrebbe essere l'apripista anche per il futuro del commercio al dettaglio, con orari più flessibili in grado di offrire al consumatore più occasioni per fare acquisti in centro, magari durante l'aperitivo o dopo cena. Formula già utilizzata da tempo nel periodo estivo nelle grandi città e centri turistici con negozi aperti fino a mezzanotte, spesso con uno slittamento in avanti dell'orario di apertura pomeridiano.

COMMERCIANTI SODDISFATTI

«Da una prima veloce analisi ha spiegato il sindaco Gaffeo - c'è grande soddisfazione nei confronti delle aperture dei giovedì sera, sia per la vivacità del centro che ha visto in città moltissime persone e di età diverse, sia per il valore economico che l'iniziativa ha portato alle imprese aderenti. Da un primo confronto con alcuni commercianti risulta infatti che, grazie alle aperture straordinarie, nuovi affari sono stati fatti e che una buona fascia di visitatori non fosse residente a Rovigo, ma venisse dalle limitrofe province di Padova e Ferrara».

SPAZIO AGLI ACQUISTI

«Attualmente ha fatto sapere il sindaco - siamo l'unica città capoluogo ad aver offerto delle aperture serali quali occasioni esclusive di shopping. Avevamo infatti puntualizzato fin dall'inizio che queste serate non sarebbero state delle notti bianche ricche di eventi, ma delle serate dedicate esclusivamente alle imprese dove, grazie a un lavoro di social marketing le protagoniste erano appunto le imprese».

ESPERIENZA DA CONTINUARE

E annuncia: «Stiamo analizzando i dati per definire le eventuali strategie da attuare; non è detto che, dopo la notte dei saldi, non ci possano essere anche altri giovedì sera con i negozi aperti: alcuni negozi ce lo stanno già chiedendo». Visto anche il grande risultato ottenuto dell'apertura della Torre Donà e dalle visite guidate alla città, il Comune sta inoltre pensando di proseguire per tutto agosto con le diverse iniziative culturali promosse gli scorsi giovedì.

MANAGER DEL COMMERCIO

Soddisfazione per il successo dello shopping in notturna anche da parte del manager del Commercio Giacomo Pessa: «Aprire i negozi fino alle 23 si è dimostrata una formula vincente che può benissimo continuare anche in assenza di eventi specifici come quelli appena conclusi, che hanno portato tantissima gente in centro. Le vere protagoniste delle iniziative sono state le imprese che hanno dato al consumatore la possibilità di comprare durante momenti diversi.

CONFESERCENTI

«I commercianti sono stati mediamente soddisfatti dei giovedì dello shopping spiega anche il vicedirettore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Vittorio Ceccato - Non so se però sia possibile per un negoziante tenere aperto il negozio di sera senza un evento specifico, in quanto non è semplice per un normale esercente gestire una tale estensione di orario. Il buon esito dei giovedì è infatti legato anche agli eventi collaterali organizzati in centro, mentre un'apertura estiva stabile tutte le sere non so se possa avere il medesimo riscontro. Certo che è comunque necessario valutare la cosa con attenzione e interesse».

Insomma, il successo dello shopping del giovedì sera fa parte di una ricetta che vede amalgamati una serie di ingredienti: non solo negozi aperti, ma anche appuntamenti culturali, cinema ed eventi legati all'aperitivo che hanno sicuramente reso il piatto attrattivo per i consumatori arrivati in città per cibarsi di cultura, buona cucina e shopping.

SALDI VICINI

Nel frattempo, in vista dei saldi, le associazione di categoria, in collaborazione con il manager del Distretto e il mondo del commercio, stanno organizzando un'altra apertura proprio in occasione della notte dei saldi, una sorta di notte bianca dove riproporre la formula vincente di Restart, i giovedì della ripartenza andati decisamente al di sopra delle aspettative degli organizzatori e dei commercianti aderenti.

Roberta Merlin

