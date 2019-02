Il sindaco pronto a fare una giunta, ma ridotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTESAROVIGO Oggi il sindaco dovrebbe annunciare la nuova giunta. Una squadra che potrebbe partire a ranghi ridotti, visto che si attende l'inserimento degli eventuali assessori in quota a Forza Italia e Lega, che pure hanno chiesto, come precondizione, che si arrivi a mettere insieme una maggioranza di 17 consiglieri. Un'operazione ora impossibile, ma il sindaco nominerà i nuovi assessori. Che tanto nuovi non saranno, visto che l'ipotesi è che vengano ripescati quelli ritenuti più affidabili dalla giunta azzerata.I più quotati sono...