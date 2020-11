GIRO DI VITE

ROVIGO Arriverà tra meno di 24 ore l'ordinanza regionale con la stretta a spostamenti e assembramenti durante il fine settimana. Ad annunciarlo, ieri mattina, lo stesso sindaco Edoardo Gaffeo, dopo un incontro in videoconferenza, martedì pomeriggio, con il governatore del Veneto Luca Zaia e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, alla presenza dei sindaci del resto dei capoluoghi veneti. Quello con la Regione è stato il primo appuntamento ufficiale del sindaco dopo l'assenza per motivi di salute che lo hanno tenuto lontano dal Comune per qualche giorno. Tornato a palazzo Nodari, Gaffeo si è trovato subito ad affrontare l'allarme assembramenti del finesettimana, con piazze e locali, dopo lo stop ai centri commerciali, presi d'assalto dai rodigini e da famiglie e giovani provenienti da tutta la provincia. «Assieme al presidente Zaia e all'assessore Lanzarin ha spiegato noi sindaci dei capoluoghi veneti abbiamo condiviso una serie di azioni da mettere in atto già a partire dal prossimo fine settimana. Provvedimenti condivisi anche con i presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La situazione, infatti, è fuori controllo sul fronte degli assembramenti, il tutto mentre gli ospedali si stanno riempendo di malati Covid».

CONFINI CHIUSI

Tra i provvedimenti al va

glio della Regione che hanno trovato il via libera dai sindaci dei sette capoluoghi veneti, in attesa di essere confermati dalla Regione; la chiusura nel finesettimana dei confini comunali e lo stop ai mercati rionali che si svolgono al sabato e alla domenica.

«Alcuni sindaci fa sapere Gaffeo durante la riunione con Zaia hanno anche chiesto la chiusura dei plateatici dei locali durante il fine settimana. Una misura estrema che non mi ha trovato, assieme ad altri colleghi, per il momento, d'accordo. Questo provvedimento non sarà dunque contenuto nell'ordinanza regionale, in quanto andrebbe a colpire pesantemente una categoria già in ginocchio dalle chiusure anticipate».

«Nel caso però di un peggioramento degli assembramenti anche nelle piazze di Rovigo avverte il sindaco -, non ho intenzione di oppormi a questo tipo di iniziativa. Se la situazione si aggraverà ulteriormente sul fronte degli assembramenti, si procederà dunque alla chiusura dei plateatici il sabato e la domenica». Plateatici che, nei mesi scorsi, erano stati, tra l'altro, ampliati gratuitamente con il via libera del Comune. Non imminente, invece, il passaggio del Veneto alla zona arancione che prevederebbe, in questo caso, lo stop a bar e ristoranti anche durante il giorno, salvo il servizio per asporto.

ESTREMA PREOCCUPAZIONE

«C'è sicuramente un'estrema preoccupazione, ma non vi è alcuna fondatezza di passaggio da zona gialla a zona arancione fa sapere il sindaco -. Questa decisione spetta al ministero e al momento non abbiamo ricevuto indicazioni in merito, anche se non escludo nulla perché la situazione è in continua evoluzione».

«Ciò che preoccupa maggiormente ha ribadito il sindaco - sono gli assembramenti e la situazione degli ospedali. Come città, probabilmente siamo stati meno interessati da fenomeni importanti di assembramento, ma tutti abbiamo visto le immagini di alcune città del Veneto con situazioni non accettabili. È necessario essere chiari su questo: stiamo scherzando con la salute delle persone. Non c'è alcuna volontà di chiudere, però è fondamentale rendersi conto che in questo momento la situazione è veramente critica».

«Non è il momento delle polemiche aggiunge Gaffeo - ma di lavorare insieme sapendo esattamente come stanno le cose. Conosciamo i numeri dell'epidemia. Al di là dell'enorme preoccupazione per i contagi - e ribadiamo per l'ennesima volta che non è un'influenza, ma un virus molto più serio -, c'è grande preoccupazione anche per tutti gli altri malati che non possono essere seguiti come dovrebbero, perché un certo numero di operatori sanitari, si sta ammalando e altri sono spostati dal proprio settore per seguire l'emergenza».

«Non c'è alcuna dittatura sanitaria - ha concluso Gaffeo - stiamo affrontando la situazione sapendo che è complicata, che ne va della vita delle persone, con un problema enorme per chi in questo momento sta facendo sacrifici, ma dobbiamo remare tutti dalla stessa parte».

