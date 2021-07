Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PETTORAZZA GRIMANI«La lista civica Pettorazza Viva ed Attiva, che rappresenta l'opposizione all'interno del nostro consiglio comunale, è stata messa in minoranza anche dalla Prefettura. Il Prefetto mi ha dato ragione». Gianluca Bernardinello, primo cittadino di Pettorazza Grimani, canta vittoria. Dal 30 novembre, come amministrazione, seguendo la normativa anti Covid, abbiamo deciso di svolgere i consigli comunali in videoconferenza. La...