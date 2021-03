Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VACCINAZIONICASTELGUGLIELMO Il sindaco si rimette il camice e torna al servizio della comunità. Maurizio Passerini, medico in pensione e sindaco di Castelguglielmo, si è messo a disposizione per la campagna vaccinale di massa e ha ricevuto ieri mattina la lettera di conferimento dell'incarico. La lotta al Covid ha aperto un altro problema, vale a dire la carenza di dottori e professionisti per somministrare i vaccini nei centri dislocati...