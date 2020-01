Il sindaco ha ricevuto l'astrofisica Lisa Milani

ECCELLENZE POLESANE

ROVIGO Il sindaco Edoardo Gaffeo ha ricevuto ieri mattina nel suo ufficio a palazzo Nodari Lisa Milani, esperta di fisica dell'atmosfera, che da circa tre anni vive negli Stati Uniti e lavora alla Nasa. Laureata in Astrofisica con un dottorato in Fisica dell'atmosfera, attualmente segue i processi atmosferici. È approdata in America grazie a un progetto presentato durante una conferenza, che ha suscitato interesse. Gaffeo si è complimentato con lei per il talento, la professionalità e per la coraggiosa scelta di vita. «Abbiamo tanti talenti in giro per il mondo che portano alto il nome della nostra città - ha detto il sindaco - Mi piacerebbe costruire una sorta di dialogo continuo per una condivisione di idee. Le esperienze che si accumulano all'estero ci aiutano a vedere il nostro luogo con occhi diversi».

Lisa è stata ricercatrice per il Cnr, lo Space Science and Engineering Center nel Wisconsin e per l'università di Ferrara nel campo delle tecniche satellitari per la stima delle precipitazioni. Vive vicino a Washington, a Greenbelt, il principale centro di ricerca della Nasa, il Goddard Space Flight Cente. È il luogo che dirige anche le comunicazioni con gli astronauti della stazione spaziale internazionale, oltre alle attività del telescopio Hubble e, in futuro, quelle del telescopio spaziale James Webb, che sarà il più grande di sempre.

