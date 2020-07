AZIENDA CHIMICA

ROVIGO «Sono contentissimo per questa operazione e rivolgo un ringraziamento per il coraggio e l'entusiasmo di fare ripartire questa importantissima azienda. Una soluzione che noi come Amministrazione abbiamo auspicato fin dall'inizio, prima del lockdown. Ora, un grande grazie va a questa importantissima azienda del territorio che finalmente riapre».

Con queste parole ieri il sindaco ha inaugurato la riapertura di Esoform, l'azienda di viale del Lavoro con alle spalle quasi 100 anni di storia, marchio storico della città che riapre sulle spoglie dall'ex Ecolab per la produzione di liquidi per lenti a contatto. «Ma ci occuperemo anche d'altro hanno annunciato ieri i nuovi proprietari - Riapriamo con 15 dipendenti con grande esperienza, non dobbiamo fare formazione, sono già molto esperti, dunque la produzione sarà già a pieno ritmo».

CRISI PILOTATA

Il passaggio da Ecolab a Esoform, si è chiuso, nei mesi scorsi, con un lungo tavolo tra istituzioni e sindacati che ha impedito un ulteriore taglio di posti di lavoro. Ecolab ha infatti chiuso la propria esperienza, dopo la decisione della casa madre di trasferire la produzione all'estero, ma parte del personale è stato riassorbito da Esoform spa, la nuova azienda, che riporta così in vita il nome dello stabilimento prima dell'arrivo di Ecolab. I lavoratori che sono transitati sotto questa nuova azienda sono una quindicina, rispetto agli oltre 40 alle dipendenze di Ecolab. Gran parte degli altri dipendenti hanno trovato nuova ricollocazione o sono andati in pensione.

Nel settembre del 2019, l'annuncio della chiusura di Ecolab aveva sollevato proteste, manifestazioni e non poche polemiche. Il timore infatti era la perdita per il Polesine di altri posto di lavoro, in un territorio dove il tasso di disoccupazione, in particolare giovanile, è purtroppo in costante crescita dopo la chiusura di diversi stabilimenti. Successivamente, istituzioni e sindacati riuscirono ad ottenere ammortizzatori sociali e il non abbandono del sito produttivo che grazie alla nuova Esoform ora opererà nel settore oftalmico, con la produzione appunto di lenti a contatto. Tra le ipotesi che erano state avanzate, la produzione di igienizzanti, vista la particolare richiesta del momento. L'azienda ha scelto, per ora, di riattivarsi con il settore oftalmico e altre produzioni che verranno successivamente attivate con la possibilità di nuove assunzioni.

