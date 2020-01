Il sindaco di Polesella Raito: «Urgente l'adozione di un Piano idrogeologico»

SICUREZZA IDRAULICA

ROVIGO «Serve un piano di salvaguardia idrogeologica per il territorio». A sollecitarlo è Leonardo Raito, sindaco di Polesella e presidente di Ato, l'autorità di bacino che gestisce e orienta la gestione idrica in Polesine. Secondo il primo cittadino rivierasco, i rilevanti fenomeni franosi che si stanno verificando negli ultimi anni e che riguardano moltissimi canali e scoli polesani evidenziano come non sia rinviabile un piano di questo tipo per salvaguardare il territorio. «I Consorzi di Bonifica fanno un lavoro prezioso con le risorse che hanno, ma molte strade comunali e provinciali sono state realizzate sulle sommità arginali dei canali e oggi vedono, in molti casi, volumi di traffico impensabili al momento della realizzazione della viabilità sottolinea Raito Il tutto, sommato ai cambiamenti climatici degli ultimi periodi, pone in primo piano la necessità di interventi straordinari di manutenzione e di rafforzamento delle arginature, delle strade e dei ponti, onde evitare che le difficoltà di pianificare, con adeguato sostegno economico, la gestione ordinaria dei manufatti, possa provocare in un futuro ravvicinato problemi di sicurezza e di collegamento tra località che potrebbero trovare, in quelle strade, l'esclusiva via di accesso ad abitazioni, fondi, insediamenti produttivi. Chiaro che un piano serio necessita di finanziamenti importanti che non possono essere pianificati dai piccoli Comuni polesani. Un impegno serio potrebbe venire dalla Regione».

