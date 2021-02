LE REAZIONI

ROVIGO Il sindaco Edoardo Gaffeo conferma: «C'è stato un dialogo con l'Agenzia del Demanio, sulla base di alcuni calcoli fondati su progetti predisposti anni fa. C'è la possibilità di arrivare a una cubatura importante per l'ex Questura, anche se non sarà comunque in grado di ospitare tutti gli uffici giudiziari. Questo potrebbe implicare che non tutti gli uffici a regime trovino posto in un solo luogo. Ad ogni modo, è oggetto di un'attenta valutazione tecnica e amministrativa. Sono due le ipotesi in campo, ambedue importanti. Noi stiamo facendo il nostro dovere, entrambe le soluzioni sono in linea con il mandato che mi ha conferito il consiglio comunale per individuare il luogo, quindi, insomma, anche questo risultato è assolutamente soddisfacente».

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Edoardo Gaffeo non è uomo da trionfalismi, lui stesso ci scherza su, ma la possibilità che il tribunale possa rimanere in pieno centro storico sembra gli abbia ridato dieci anni di vita. Con un colpo di mano che in pochi si aspettavano, il primo cittadino è riuscito a forzare la mano con il Ministero, a far sentire la propria voce e quella dell'ampia platea di soggetti coinvolti in questa delicata partita, gli avvocati ma anche gli esercenti del centro, per far saltare fuori una ulteriore soluzione per le aule giudiziarie. Adesso, però, la palla passa al Ministero di via Arenula, perché per consentire l'intervento sull'ex sede della Polizia di via Donatoni è necessario che lo Stato si relazioni direttamente con la Regione. «È chiaro - sottolinea Gaffeo - che lo strumento urbanistico attuale non può dare una risposta a questo progetto. È altresì chiaro che noi non abbiamo la possibilità di dire sì, ma solo perché l'unica strada è l'avvio di una Conferenza Stato-Regione, non basta una variante, si tratta di mettere le mani sul Piano regionale. Come Comune, bisognerà capire dal punto di vista amministrativo quali sono le implicazioni per i 9.350 metri quadri che sorgeranno in quella zona della città».

EFFETTO-CRISI

Gaffeo spiega che la crisi istituzionale non rallenterà il futuro del tribunale: «La decisione sul futuro del tribunale viaggia ad un livello un po' più basso rispetto al ruolo del Guardasigilli - osserva - C'è un'esigenza ormai conclamata da parte dell'Amministrazione della giustizia di intervenire e i nostri interlocutori sono tutti funzionari». Quello che spaventa davvero il sindaco è la situazione economica derivante dallo stallo in cui si trova il Paese: «È una fase delicatissima, sono preoccupato perché ci sono scadenze che non possiamo bucare. Innanzitutto va definito il Recovery Plan. L'Unione europea ha già segnalato alcune criticità che devono essere prese in considerazione. E poi bisogna vedere l'impatto che avrà: sono molto preoccupato dal fatto che nel documento si ritiene che gli effetti dispiegati dalla manovra economica, sulla base di un modello econometrico europeo, prevedono una crescita attorno al 3%, ma tutto è condizionato dalle riforme di natura amministrativa che consentano l'impatto della spesa sugli investimenti. In ambito amministrativo va tolta un po' di sabbia dagli ingranaggi, bisogna ripensare a molti aspetti che riguardano la gestione di un ente locale. Niente di tutto questo è stato però considerato».

A.Luc.

