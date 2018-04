Il sindaco Bellan: «Così eviteremo lo spopolamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLEParla di momento storico il sindaco Claudio Bellan, in apertura della presentazione del progetto di Human Company che ha vinto l'iniziativa Futur-e promossa da Enel per ridare nuova vita a 23 centrali elettriche dismesse in Italia, tra cui anche quella di Polesine Camerini.«Oggi è solo una tappa, non la fine di un percorso: è l'inizio di qualcosa di nuovo commenta il primo cittadino - La tappa successiva sarà definire quali sono le cose da fare, innanzitutto la demolizione e la bonifica. Si tratta di attività che passeranno...