ADRIA

Palazzo Tassoni sostiene la campagna contro le armi nucleari. «L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Omar Barbierato - come altre realtà polesane e del resto d'Italia, prosegue la campagna per il disarmo Italia ripensaci, promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, affinchè anche l'Italia recepisca le prescrizioni del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari». Al documento finora solo sei Stati europei hanno aderito: Austria, Irlanda, Malta, San Marino, Liechtenstein e Vaticano. «Ad oggi sul suolo italiano, sono presenti ordigni nucleari in alcune basi Nato. La scelta dell'Italia che non ha firmato il trattato non è giustificabile. È tempo di dichiarare l'illegalità e dismettere qualsiasi ordigno nucleare presente in Italia. L'associazione Mayors for Peace, formata da molti sindaci, sostiene la messa al bando della bomba atomica e vuole allargare la rete delle città che aderiscono alla sottoscrizione di un documento simbolico. Ricordo che si tratta del primo trattato internazionale,e vincolante, per la proibizione delle armi nucleari per renderle di fatto illegali, in un percorso verso la completa eliminazione. Per questo è fondamentale, che il possibile uso e la detenzione delle armi nucleari, non solo sia condannato a livello morale, ma diventi illegale».

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

