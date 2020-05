IL SINDACATO

ROVIGO Rovigo, insieme a Venezia, potrebbe sperimentare nella Fase 2 la riapertura di nidi e centri per la prima infanzia in forma ludico-ricreativa. L'ha previsto il protocollo che la Regione ha elaborato con il sostegno della Direzione regionale prevenzione sanitaria: il documento punta a facilitare il rientro al lavoro dei genitori e il ritorno alla normalità per i più piccoli. È già stato presentato ad Anci, Fism, Confcooperative, Assonidi-Confcommercio, Aninsei-Confindustria e Federazione dei pediatri di base, da Manuela Lanzarin e Elena Donazzan, assessori alla Sanità e alla Scuola e Lavoro, e chiedono di partecipare anche le organizzazioni sindacali confederali e di comparto: «Cgil, Cisl e Uil - spiega Stefania Botton della segreteria dell'Ust Cisl Padova Rovigo - hanno presentato questa richiesta, affinché sia garantita la massima attenzione alla sicurezza sanitaria e al rispetto delle norme contrattuali dei lavoratori del comparto».

PROTOCOLLO REGIONALE

Il protocollo, per la fascia d'età da 3 mesi fino a 6 anni, «segue anche alla richiesta di alcune scuole paritarie con la disponibilità degli insegnanti a svolgere queste attività con centri estivi, e che vorrebbero riprendere a lavorare perché in difficoltà economiche, in quanto la cassa integrazione risulta decisamente inferiore allo stipendio. Inoltre, tiene conto delle disponibilità anche delle fattorie didattiche», spiega Botton. Le organizzazioni confederali sono favorevoli a questa ripartenza, ma con le precauzioni dovute. «Secondo le anticipazioni - precisa Botton - le riaperture saranno accompagnate da campagne di tamponi e test sierologici su dipendenti e genitori. È previsto anche un patto di responsabilità tra genitori e strutture: impegna genitori ed educatori alla sorveglianza sanitaria e a comunicare eventuali sintomi-spia di contagio che si manifestino nelle famiglie, alle quali si chiede di continuare a rispettare il calendario vaccinale regionale. L'organizzazione dei servizi è stata prevista secondo il principio del nucleo educativo stabile, cioè per piccoli gruppi di 5 bambini e un educatore di riferimento».

RISCHIO DI NUOVI FOCOLAI

«Non possiamo permetterci - continua Botton - che si ripeta quanto successo in diverse case di riposo e centri disabili. Un bambino fatica a capire che non può condividere un gioco o abbracciare i propri amici. Devono esserci le condizioni per garantire il rientro al lavoro in massima tranquillità». Dunque il parere sul protocollo regionale sperimentale è favorevole, ma a patto di realizzare tutte le condizioni per evitare una ripresa del contagio. Infatti con la Fase 2 partita il 4 maggio con i primi rientri al lavoro, occorre «gestire una situazione che potrebbe diventare esplosiva» senza servizi, perché - ricorda Botton - «per accudire i figli non ci si può affidare solo ai nonni: gli anziani sono tra i soggetti più a rischio di infezione grave da coronavirus». Stefania Botton spiega anche che le organizzazioni sindacali sono impegnate in questa delicata fase a rilevare gli aspetti che ancora faticano a entrare tra le misure necessarie a gestire le conseguenze dell'emergenza sanitaria. «Pensiamo ad esempio agli allievi che non hanno una connessione internet per la didattica a distanza, o alle famiglie con più figli e genitori in smart working: le chiavette internet Usb possono essere una soluzione» e per questo i sindacati chiedono ai Comuni non solo di utilizzare le risorse in arrivo dallo Stato, ma di procedere a variazioni di bilancio affinché le risorse non spese, come quelle per i trasporti scolastici, che restano fermi, siano impiegate per situazioni come questa.

CLASSI-SPEZZATINO

Tuttavia, davanti alla proposta che «da settembre le classi rientrino con metà studenti presenti in classe e metà a distanza, viene da pensare - conclude Stefania Botton - che la ministra Azzolina non abbia mai messo piede in aula. Sono forme di didattica completamente diverse, occorre già da adesso programmare in modo chiaro come dovrà essere la scuola alla luce delle nuove emergenze, anche ascoltando i consigli di chi nel mondo della scuola lavora e opera da anni».

Nicola Astolfi

