ROVIGO Che ne è del progetto che dovrebbe portare la polizia locale in via Marconi nell'edificio fino a poco più di un anno fa occupato dal Cur? A chiederlo è Mirco Gennari, coordinatore provinciale del Diccap-Sulpl, il Sindacato unitario lavoratori polizia locale, che punta polemicamente il dito contro l'amministrazione per non aver ricevuto risposta alle richieste di accesso agli atti. «Contrariamente a quanto vorrebbero gli ordinari principi di trasparenza della pubblica amministrazione, nonché la correttezza istituzionale nei confronti della rappresentanza sindacale, nonostante i solleciti non abbiamo ottenuto alcuna risposta dal Comune, che preferisce trincerarsi dietro il muro di gomma della burocrazia piuttosto di correre il rischio di mettere mano ad un progetto che temiamo, a questo punto ne siamo certi, possa essere quantomeno inadatto alle esigenze del Corpo. Di questo e di molto altro avremmo voluto parlare direttamente con il neo assessore Patrizio Bernardinello, al quale abbiamo chiesto un incontro subito dopo la sua nomina, se non fosse che pure da lui non abbiamo ottenuto alcun riscontro».

Arriva così l'appello, «data l'indisponibilità al dialogo dell'amministrazione, ai membri del consiglio comunale, chiedendo loro di avvalersi delle facoltà che la legge gli riserva in merito all'accesso agli atti. Questo affinché possano acquisire il progetto della nuova caserma della Polizia locale e verificare con noi la sussistenza dei requisiti minimi per garantire al Corpo la giusta operatività, oltre a verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'enteo».

L'idea di trasformare l'ex scuola Riccoboni nella nuova sede del comando della Polizia locale, è stata messa sul piatto dal sindaco Edoardo Gaffeo oltre un anno fa, nell'imminenza dell'atteso trasferimento in centro, a palazzo Angeli, del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Cur, attivato dall'università di Ferrara. Se dal punto di vista economico e ingegneristico possono esserci dei nodi da risolvere, dal punto di vista urbanistico appare una scelta sensata: un modo per dare maggiore sicurezza alla zona della stazione e dare ai vigli una sede prestigiosa, abbandonando quella cadente in viale Oroboni, nell'area ex Gabar. Insieme al comando della Polizia locale, l'idea del sindaco era di spostare in viale Marconi anche gli uffici dei Servizi sociali che attualmente si trovano in viale Trieste.

