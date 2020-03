IL TAMPONE POSITIVO

ROVIGO È all'ultimo anno della scuola superiore il sesto paziente risultato positivo a coronavirus in Polesine. Uno studente che, senza la sospensione delle lezioni, avrebbe potuto inconsapevolmente contagiare molti compagni di classe. La buona notizia è che il giovane, residente a Corbola, sta bene. Già in isolamento dal 2 marzo, in seguito alle misure di sicurezza e contenimento adottate dalle persone che sono state esposte al focolaio di Vo', il ragazzo ha presentato qualche linea di febbre giovedì scorso, motivo per il quale è stato trasportato all'ospedale di Rovigo per il tampone risultato positivo.

CLUSTER PADOVANO

Un caso atteso, perché si tratta di un giovane a contatto diretto con le persone che avevano contratto il virus a Vo'. Dopo la leggera febbre di giovedì, la temperatura il giorno successivo era già tornata nella norma e ieri mattina è stato dimesso: proseguirà l'isolamento fiduciario al proprio domicilio. Il diciannovenne sarà sottoposto a vigilanza attiva anche per verificare che la sintomatologia non si ripresenti, mentre se tutto dovesse andare per il verso giusto, come ci si aspetta, tra un paio di settimane rifarà il tampone e sarà giudicato guarito in caso di negatività.

Tra venerdì e sabato scorsi sono state contattate le persone della cerchia sociale (parentele, amicizie, compagni di scuola...) che sono state in contatto con lui dal 23 febbraio al 2 marzo. Infatti il giovane dal 2 marzo è in quarantena, mentre il periodo scoperto è quello precedente. Il ragazzo è legato a uno dei partecipanti alla ormai famosa cena del 22 febbraio alla quale era presente il paziente 1 polesano, il 50enne di Adria contagiato a Saonara dal datore di lavoro di Vo' due giorni prima. Alla sventurata cena, oltre al cosiddetto paziente 1 adriese, erano presenti sia un imprenditore polesano, sia il dentista di Corbola e con studio a Codigoro, a sua volta risultato positivo nei giorni seguenti. Anche in questo caso, sottolinea il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, non c'è focolaio polesano, «perché anche questo sesto caso, atteso per certi versi, è riconducibile al cluster di Vo'. Ad oggi registriamo un caso positivo in media ogni due giorni e tutti hanno un precedente collegamento con i focolai già identificati. Questo rende il lavoro più facile per noi e per il Servizio igiene e sanità pubblica diretto dalla dottoressa Margherita Bellè».

IL BOLLETTINO

I dati aggiornati a ieri indicano 316 polesani posti in isolamento domiciliare, dei quali sono 115 quelli attualmente sorvegliati mentre gli altri sono usciti dalla sorveglianza attiva. Nella giornata di ieri risulta terminato l'isolamento domiciliare per altre 4 persone. Sono stati eseguiti in tutto 76 tamponi, uno è ancora in attesa di esito, 69 con esito negativo e, come detto, un altro positivo, quello del giovane bassopolesano. Dei sei pazienti positivi al virus, 2 sono a casa, mentre 4 sono ancora ricoverati nel reparto di malattie infettive. Del gruppo dei 4, un paziente è in via di miglioramento e sarà dimesso a ore mentre altri 2 presentano una sintomatologia più seria: entrambi sono stati trasferiti in Rianimazione, uno è stato intubato per facilitare la respirazione.

IL DIRETTORE GENERALE

«Raccomandiamo il rispetto dell'isolamento domiciliare e il rispetto delle norme di comportamento consigliate ha aggiunto Compostella perché dalla responsabilità di noi tutti dipende la tutela delle persone più deboli. In questo sesto caso, la sospensione delle attività scolastiche a partire dal 24 febbraio ha giocato un ruolo fondamentale perché ha reso possibile in breve tempo il contenimento del virus che questo giovane avrebbe potuto portare a scuola nella settimana precedente all'isolamento».

TENDA-FILTRO

Nella giornata di ieri è entrata in funzione, all'esterno del Pronto soccorso di Rovigo, anche la nuova tenda filtro che permette un funzionamento più efficiente del triage e la divisione dei percorsi d'accesso all'ospedale che «è il punto di forza del corretto trattamento dell'emergenza virus» ha spiegato Compostella, ringraziando la Croce rossa, la Protezione civile, la Croce verde di Adria e tutti i volontari che stanno mettendo in campo le loro forze. L'ultima raccomandazione il direttore dell'Ulss 5 la rivolge ai cittadini: Fate attenzione ai comportamenti quotidiani sia a casa che al lavoro e in tutti i luoghi chiusi. Il senso di responsabilità è un fattore determinante in questa partita».

Roberta Paulon

