Un aiuto concreto per dare a chi garantisce la sicurezza, maggiore sicurezza personale, sul fronte della difesa da possibili rischi di contagio. Il Sap, Sindacato autonomo di polizia, infatti, domani e mercoledì, dalle 9 alle 13 nella sede della segreteria provinciale di Rovigo, distribuirà ai propri iscritti dei kit di emergenza sanitaria, composti da un gel igienizzante, una mascherina chirurgica e un paio di guanti.

«A tutti i colleghi - spiega il Sap - è stato evidente sin da subito che l'utilizzo delle mascherine e dei guanti poteva ridurre il rischio del diffondersi del contagio, e che spesso dietro disposizioni poco chiare che ne imponevano addirittura l'uso in maniera contingentata, vi era la difficoltà di questo Governo di fornire in quantità adeguata e giornalmente sufficiente i vari uffici del territorio. Come spesso è successo in questi anni circa la lacunosa fornitura di equipaggiamenti, il Sap si è fatto interprete delle esigenze del personale, surrogando l'amministrazione del ministero dell'Interno e garantendo la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere il proprio servizio con sufficiente serenità».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA