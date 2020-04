BONUS PER LA SANITÀ

ROVIGO «Un accordo importante che mette le basi per avviare un percorso di riconoscimento in ogni singola entità anche nel Polesine». Così il segretario della Uil-Fpp di Rovigo Cristiano Pavarin commenta lo stanziamento dei 61 milioni concordato fra Regione ed organizzazioni sociali da ripartire, con modalità ancora da definire, come premio di integrazione al reddito degli operatori della sanità che in questi mesi hanno fronteggiato un'emergenza epocale con aggravi di lavoro enormi, senza contare l'esposizione al rischio e lo stress emotivo oltre che fisico.

RISORSE AGGIUNTIVE

«Finalmente aggiunge Pavarin - potranno arrivare, per lo scopo, risorse utili ai dipendenti delle strutture di assistenza, per colmare la cronica sofferenza economica diffusa nei fondi produttività oramai ridotti all'osso». Nella nota congiunta delle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil l'accordo raggiunto lo definiscono «non un punto d'arrivo ma di partenza: sarà nostro impegno mettere in atto ogni azione possibile per integrare questo importo e individuare ulteriori risorse da mettere a disposizione dei lavoratori impegnati nell'attività residenziale delle Rsa. L'emergenza Covid-19 ha reso evidente che non si possono fare le pulci alle risorse necessarie a far funzionare il sistema sanitario e socio-assistenziale e che serve un vigoroso piano di investimenti». Dalle misure di premialità sono inevitabilmente esclusi i dipendenti delle ditte che eseguono servizi esternalizzati, come le pulizie, sui quali rivolge l'attenzione la consigliera regionale di Italia in Comune Patrizia Bartelle: «Dipendenti privati, assunti per la maggioranza da cooperative, che si aggiudicano al massimo ribasso servizi fondamentali di sanificazione e pulizia: non possiamo come istituzione regionale, prevedere per loro un bonus, essendo dipendenti di soggetti privati. Ma possiamo chiedere in maniera chiara e trasparente che la somministrazione dei tamponi sia per tutti gratuita ed immediata, invitare i datori di lavoro, a prevedere per i dipendenti una qualche forma premiale, chiedere ad Azienda 0 che preveda di riassumere questi fondamentali operatori».

IL FUTURO DI TRECENTA

Intanto, anche se la battaglia al Coronavirus è ancora in corso e con la fase due si apre una fase di nuove incognite, l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha illustrato il piano per la ripresa, dal 4 maggio, «delle attività sanitarie ordinarie, sospese nella fase più acuta dell'epidemia». Ma ha preannunciato anche che «progressivamente, ritorneranno alla loro normale attività anche i Covid-Hospital attivati sul territorio». Fra i quali anche il San Luca di Trecenta. Quasi una risposta indiretta alla richiesta avanzata proprio ieri dall'ex assessore provinciale alla Sanità Guglielmo Brusco al presidente Luca Zaia di far rientrare nel piano di riaperture anche il ritorno all'operatività pre-emergenza del San Luca, insieme ai reparti dedicati ai pazienti Covid: «L'Alto Polesine è stato lasciato senza pronto soccorso, nel mentre, fortuna per loro, in Basso Polesine, hanno continuato ad averne due, all'interno dei loro ospedali normalmente funzionanti: ha intenzione di far riaprire il pronto soccorso del San Luca? Non sarebbe ora di riportare, punto per punto, i servizi ambulatoriali e di reparto all'ospedale di Trecenta?».

