PALAZZO CELIO

ROVIGO (F. Cam.) «Ivan è stato il nostro Pelé per le sue origini brasiliane, la sua fantasia e la sua allegria, uniti alla grande competenza: abbiamo condiviso una straordinaria esperienza e sono certo saprà continuarla e trasformarla in successo come è nel suo stile». La sviolinata al presidente uscente della Provincia Ivan Dall'Ara è arrivata dal presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Unione delle province italiane Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso. Proprio per omaggiare Dall'Ara, è stato convocato per la prima volta a Rovigo il consiglio direttivo dell'Upi veneta. Ricevendo gli attestati di stima, Dall'Ara ha ringraziato di cuore: «L'esperienza condivisa con voi la porterò sempre nel cuore, così come quella con tutto il personale della Provincia. I frutti hanno la loro stagione e a 70 anni è anche giusto che dopo 47 anni di onorata carriera nel mondo della scuola e quasi altrettanti da amministratore pubblico, possa avere un po' di tempo da dedicare a musica, viaggi e lettura». Fra i vari punti all'ordine del giorno, quello sui piani assunzionali, riguardo al quale Dall'Ara ha fatto presente come uno dei suoi ultimi decreti sia stato un assestamento dell'organico: «C'è una finestra per le assunzioni fino al 31 dicembre: probabilmente verrà prorogata, ma del doman non v'è certezza». A fine seduta, cena di saluto al ristorante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



