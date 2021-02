ADRIA

La città ha dato l'ultimo saluto a Enrico Molteni, prematuramente scomparso all'età di 44 anni lunedì scorso. Le esequie sono state celebrate nella chiesa di Cristo Divin Lavoratare dal parroco Maurizio Savella, con Paolo Marcello, parroco di Baricetta. Don Savella nel corso di una breve omelia ha ricordato la figura e la vita di Enrico Moltem che fin da piccolo ha dovuto soffrire molto senza mai arrendersi. «Hai vissuto, amato e sofferto sino all'ultimo, eri grato alla vita gustandola in ogni momento per l'amore dei genitori, della sorella Stefania, i nipoti e la moglie Roberta Paesante. Ora sei con il Signore in un luogo dove non c'è più sofferenza. Ciao Enrico, arrivederci». Al rito funebre hanno partecipato il sindaco Barbierato, con la giunta e il presidente del consiglio Bisco. Erano inoltre presenti le numerose associazioni di volontariato dell'intera provincia di Rovigo con i loro gonfaloni.

IL VOLONTARIATO

All'uscita dalla chiesa, con i gonfaloni delle associazioni di volontariato schierati sul sagrato, la salma è stata accolta da un lungo applauso prima di proseguire per la cremazione. Per volontà della famiglia le offerte andranno all'Ail Rovigo o alla Città della speranza di Padova. Enrico Molteni era lo chef dell'omonimo ristorante di via Ruzzina. La storia della famiglia Molteni ad Adria risale infatti a cento anni fa. Correva il 1921 quando tre fratelli Molteni, arrivati dalla Brianza, aprirono un primo locale nei pressi della sponda del ramo interno del Canalbianco. Quel primo locale, una bettola, era stata da loro battezzata le Barche Rotte Uno dei tre fratelli, Cesare, nel 1936, diede un nuovo impulso all'attività, trasformando la bettola in ristorante vero e proprio. Il salto di qualità, che ha conferito il prestigio attuale all'albergo ristorante Molteni, arrivo però con il figlio di Cesare, Alberto. I genitori trasmisero la passione per la ristorazione ai figli Enrico e Stefania. Enrico dirigeva la cucina mentre la sorella Stefania lo affianca. Enrico, oltre ai genitori, la sorella e l'altro fratello Michele, lascia la moglie, Roberta Paesante, molto conosciuta in città per la sua professione di avvocato e nel mondo del volontariato.

