BOARA PISANI Lui, che era un campione di pesca sportiva, su quella barca ci è rimasto fino all'ultimo. Circondato da una folla di cinquecento persone: gran parte di loro erano amici pescatori dell'associazione Italy Bass Nation provenienti da ogni angolo d'Italia e che ieri mattina hanno raggiunto la piazza di Boara Pisani per l'ultimo saluto al Kobra. Era questo il soprannome di Gianni Rizzo, il 36enne ucciso da un fulmine lo scorso lunedì mentre era impegnato in una battuta di pesca sportiva al Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo.

Alle 10.30 in piazza Atesia, davanti al municipio con le bandiere a mezz'asta, mentre le campane della chiesa suonavano a lutto, il pick up di Gianni da cui sono scesi papà Lucio e mamma Gianna, si è fermato davanti all'altare. Agganciata dietro c'era la sua barca, da cui lunedì scorso lui e l'amico Luca sono stati sbalzati fuori dopo che un fulmine l'aveva colpita, attirato dalla canna da pesca in fibra di carbonio. A bordo, ieri mattina c'era la moglie Claudia, a cui un destino beffardo ha strappato prematuramente l'uomo che amava. La bara di Gianni, coperta di fiori bianchi, è stata issata sulla barca mentre in piazza calava un silenzio surreale.

«Resta lo sconcerto per una tragedia inaccettabile, una dura prova per la nostra fede» ha esordito il parroco don Fabrizio Girardi. A concelebrare la messa c'era anche l'ex parroco don Roberto Barotti, che conosceva personalmente il 36enne e che in suo onore ha scelto letture legate al mondo della pesca: il brano dell'Antico Testamento che racconta di Giona inghiottito dai flutti e dall'enorme pesce e la pagina del Vangelo che racconta invece della pesca miracolosa degli Apostoli. «In queste letture vi riconosco Gianni, con la sua vivacità, il suo sorriso, la sua cordialità, la sua esuberanza composta ha detto l'ex parroco don Roberto durante l'omelia La pesca fatta di fatica, tenacia, speranza, gioia e condivisione era il suo ideale in cui poteva esprimere il suo bagaglio di umanità».

Gianni, fin da giovanissimo aveva imparato l'importanza del sacrificio e del lavoro: prima dando una mano nel negozio di famiglia e poi trasformando la sua passione per la pesca, che gli era valsa numerosi trofei nazionali e internazionali, in una professione. Il 36enne lavorava infatti per l'azienda T3 Distribution, che importa attrezzatura da pesca. «In quel terribile momento ha proseguito don Roberto alludendo all'incidente nautico con lui c'era l'amico Luca, che lo ha abbracciato chiedendo aiuto. Certamente c'era anche un altro amico, invisibile, che lo accolto tra le sue braccia». Per portarlo in paradiso, dove i suoi amici sono convinti che «insegnerà a pescare anche agli angeli».

