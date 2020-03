Il rugby ai tempi del coronavirus è un mix tra preoccupazione e frustrazione. Parola di Matteo Ferro, capitano della FemiCz Rugby Rovigo, sortivo e studente universitario. Al Battaglini gli allenamenti continuano, ma lo staff tecnico della FemiCz Rugby Rovigo ha imposto una serie di regole ai giocatori e, soprattutto, ha dovuto rivedere in toto il programma di lavoro per le prossime settimane.

Quali misure state adottando per evitare possibili epidemie in squadra?

«D'ora in avanti in spogliatoio saremo distanziati almeno un metro l'uno dall'altro; per questo utilizziamo tutte le stanze disponibili, comprese quelle riservate agli ospiti. Domani (oggi, ndr) arriveranno anche gel disinfettanti a disposizione di tutti e mascherine per i fisioterapisti che avranno a che fare con noi giocatori».

In uno sport di contatto come il rugby, che tipo di allenamenti si possono fare nell'emergenza?

«Fino alla settimana scorsa ci siamo allenati normalmente per preparare la partita con Colorno (poi rinviata al pari di quella con Calvisano, inizialmente prevista per il prossimo weekend, ndr), ora cerchiamo di proseguire il nostro lavoro seguendo le accortezze che ci vengono chieste. Abbiamo iniziato la settimana in palestra, ma sicuramente ci alleneremo anche in campo. Limiteremo al massimo i contatti, magari con sedute di rugby al tocco».

C'è preoccupazione tra i Bersaglieri?

«Come tutti siamo logicamente preoccupati sotto l'aspetto sanitario, ma anche sociale ed economico. Allo stesso tempo ci sentiamo un po' frustrati perché non possiamo tradurre in partita il lavoro fatto finora. Ma prima di tutto viene la salute, perciò sopportiamo con pazienza».

Nel frattempo ci si allena senza sapere quando potrà riprendere il campionato.

«Viviamo una situazione di totale incertezza. Sarebbe opportuno ci dicessero già ora se lo stop proseguirà oltre il 15 marzo, per un minimo di programmazione degli allenamenti».

L'unico aspetto positivo è che c'è tutto il tempo per recuperare dagli infortuni.

«Io stesso sto guarendo da un fastidio al ginocchio. Non è certo la situazione che avrei voluto vivere, ma almeno posso recuperare senza fretta e farmi trovare pronto per la ripresa del campionato».

Paolo Romagnolo

