Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) I postumi del Covid non sempre vengono superati facilmente. Ed è anche per questo che sta aumentando la domanda di percorsi di riabilitazione. Anche per questo la casa di cura Città di Rovigo rilancia la propria unità operativa di medicina fisica e riabilitativa affidandola alla guida di Massimo Iannilli. Romano, 58 anni, laureato e specializzato in neurologia all'Università Sapienza di Roma, Iannilli ha prestato attività come...