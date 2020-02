IL RITORNO IN CLASSE

ROVIGO In previsione del ritorno tra i banchi degli studenti, le scuole polesane si stanno organizzando per igienizzare aule e corridoi. Più di qualche dirigente scolastico ha infatti ritenuto opportuno ordinare una sanificazione delle aule in via precauzionale, anche per tranquillizzare i genitori sugli ambienti dove, da lunedì, i loro figli torneranno a trascorrere diverse ore. Gli istituti si sono però trovati subito davanti a un problema: il rientro in classe coincide proprio con lo stop del servizio di pulizie delle scuole appaltato alle cooperative esterne. Da lunedì, infatti, a pulire saranno i bidelli, come previsto dall'ultima legge di Bilancio che ha deciso di internalizzare i servizi di pulizia dalla materna alle superiori. Dopo 17 anni, dunque, l'operatore scolastico torna, in pratica, a fare le pulizie e il servizio non sarà più affidato a ditte specializzate. «Questa coincidenza spiega Fabio Cusin, dirigente di sette scuole cittadine (scuole dell'infanzia di Fenil del Turco e Tassina, primaria San Giovanni XXIII di Rovigo, Sarzano, Sant'Apollinare, Mattioli e medie Casalini, ndr) ci sta creando qualche problema di organizzazione sul fronte dell'igienizzazione, in quanto non abbiamo più l'impresa di pulizie che si occupa di ciò. In queste ore, abbiamo però ovviato acquistando direttamente una serie di prodotti diretti alla sanificazione degli ambienti scolastici, utilizzando i fondi che ci sono stati messi a disposizione dal Ministero. Lunedì mattina, dunque, i bidelli, incrementati con la nuova legge di alcune unità, arriveranno a scuola mezz'ora prima per effettuare un'accurata pulizia dei pavimenti, ma anche di banchi e cattedre».

NESSUN ANTICIPO

Dunque nessuna chiamata anticipata del personale Ata come invece altri istituti, secondo una nota del Cisl Scuola di Padova e Rovigo, avrebbero scelto di avviare in queste ore, chiedendo ai bidelli di pulire le aule durante il weekend. «Lavorando dunque spiega il sindacato - senza alcuna copertura assicurativa e contro la legge». «Abbiamo anche provveduto fa sapere Cusin - a posizionare nei bagni delle diverse scuole appositi detergenti affinchè la pulizia delle mani effettuata dagli alunni sia più efficace. Non solo: ho anche dato disposizione agli insegnanti, in particolare nelle scuole primarie e dell'infanzia, di invitare i bambini a lavarsi le mani, dal momento che a questa età è più facile scambiarsi oggetti o anche gli stessi giochi».

«La chiusura delle scuole è stata sicuramente necessaria per contenere il numero di contagi spiega Cusin -, ma ora le famiglie iniziano ad avvertire disagi, più che comprensibili, relativi all'organizzazione familiare: la speranza è dunque tutto torni alla normalità senza la necessità di ulteriore emergenze che potrebbero essere legate all'incremento dei casi di contagio anche in Polesine».

PULIZIE STRAORDINARIE

A Rovigo il Comune ha ordinato pulizie straordinarie anche all'interno dei nidi comunali. «Gli ambienti saranno igienizzati con un intervento di pulizia programmato durante il weekend, ossia prima della riapertura prevista per lunedì assicura l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo - Siamo in contatto con tutti i dirigenti scolastici dei diversi istituti della città e so che si stanno organizzando anche loro sul fonte delle pulizie delle aule». «In ogni caso spiega Tovo si tratta di interventi precauzionali, non esiste infatti alcuna ordinanza a riguardo, né necessità di procedere in tal senso. Mi sembra comunque buona prassi ordinaria effettuare la pulizia, come sta già avvenendo, dei locali scolastici prima della riapertura». «Abbiamo chiesto il nome dei fornitori di prodotti sanitari all'Ulss 5 - conferma il sindaco Edoardo Gaffeo -, ci siamo dunque subito attivati per cercare di fornire tutti i bagni delle scuole comunali e degli uffici pubblici tale tipologia di presidi». Il sindaco di Canaro Nicola Garbellini ha invece fatto sapere di avere provveduto a una igienizzazione straordinaria dello scuolabus e di tutti mezzi utilizzati dall'utenza. «Non esistono - spiega il primo cittadino - invece indicazione relative ad un'eventuale pulizia straordinaria delle scuole come quella effettuate a Vo'». Anche Occhiobello ha annunciato di avere attivato la sanificazione delle aule in vista della riapertura delle scuole.

R.Mer.

