IL RITORNO IN AULA

ROVIGO Vacanze finite per 15mila alunni e da questa mattina la campanella torna a suonare, ma il ritorno alla normalità per gli studenti polesani si preannuncia difficile. Fino al 31 gennaio rimarranno a casa solamente i ragazzi delle superiori, mentre gli 8.379 alunni della primaria da oggi tornano in classe, così come i 5.659 allievi pronti ad affrontare la seconda parte dell'anno scolastico nelle medie della provincia. I più piccoli d'infanzia e nido non vedono l'ora di tornare a giocare con i loro amichetti. In Polesine, sono 3.120 i bambini che frequentano i 56 istituti Fism (Federazione italiana scuole materne). Gli alunni sono seguiti da quasi 300 dipendenti e un centinaio di volontari.

SCUOLE MATERNE

Mauro Agnoletto, presidente della Fism, spera che la situazione epidemiologica rimanga sempre sotto controllo: «Da settembre a dicembre si sono registrati pochi contagi e siamo intervenuti in maniera tempestiva, grazie alla collaborazione con l'Ulss 5 i tamponi sono stati effettuati nel giro di 48 ore. Sono rimaste chiuse solo per un breve periodo gli istituti di Lusia, Crespino e Boara Pisani. Terminate le vacanze natalizie, per le insegnanti non è previsto l'obbligo del tampone al rientro nelle classi».

SOSTEGNI ECONOMICI

I Comuni hanno stretto i cordoni della borsa e i contributi stanziati da Stato e Regione rischiano di non bastare. Nelle ultime settimane, tuttavia, nuova linfa è arrivata nelle casse degli istituti scolastici come rivela Agnoletto: «Dobbiamo ringraziare le persone che hanno devoluto l'8Xmille alla Chiesa cattolica, visto che la Diocesi di Adria-Rovigo ha girato circa 60mila euro alle scuole Fism del Polesine. Una somma preziosa, che ha permesso di non ritoccare le rette e affrontare le ingenti e quotidiane spese di sanificazione».

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Mascherine, Dpi e prodotti per sanificare incidono per quasi un quinto del bilancio delle scuole, come rivela il dato riguardante il quadrimestre da settembre a dicembre. Dalla Fism ecco l'ennesimo invito alle Amministrazioni locali: «Comprendiamo le difficoltà di questo momento storico, ma speriamo che nel 2021 arrivino maggiori contributi dai Comuni e dalle parrocchie». Il protocollo presentato alle famiglie alcuni mesi fa è stato riconfermato in blocco: «Nessuna variazione - spiega Agnoletto - Rimangono invariate le misure di sicurezza: entrate e uscite separate, ingressi scaglionati nelle diverse fasce d'orario, utilizzo dei dispositivi di protezione per le insegnanti durante le lezioni». Con le prime e fastidiose piogge invernali, alcuni genitori hanno lamentato la totale assenza di pensiline e gazebo all'esterno delle scuole, per proteggere grandi e piccoli nel momento dell'ingresso a scuola: il caso, ad esempio, è stato sollevato alla scuola d'infanzia Maria Bambina di Canaro. Agnoletto osserva: «E' un problema condiviso anche in altre realtà: serve un progetto del Comune di competenza, visto che il gazebo dovrebbe essere installato su suolo pubblico. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a risolvere la questione, ma non possiamo intervenire in maniera autonoma, rischiamo l'occupazione del suolo pubblico e il pagamento della Tosap».

RISCHIO DI CHIUSURA

Se la scorsa estate il salvataggio d'infanzia San Floriano di Mardimago era arrivato praticamente in extremis, ora nuovi rischi chiusura s'intravedono all'orizzonte nelle frazioni e nei paesi più piccoli. Il presidente della Fism Rovigo lancia l'allarme: «Confidiamo negli Open day per attirare nuovi iscritti, ma non è affatto facile: stiamo affrontando un calo demografico strutturale che interessa tutto il Polesine. E se non avverrà a settembre, è probabile che la questione si riproponga nei prossimi anni».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

